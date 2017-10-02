Başbakan Binali Yıldırım, Las Vegas'taki saldırıyı kınadı

Başbakan Binali Yıldırım, Las Vegas'ta meydana gelen silahllı saldırıda 58 kişinin ölmesi ve 515 kişinin yaralanmasına ilişkin ABD'nin dostu ve müttefiki Türkiye'nin Başbakanı olarak bu menfur saldırı karşısında Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve halkı ile dayanışmamızı teyit ediyorum." açıklamasında bulundu.

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