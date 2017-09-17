Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Basketbol Şampiyonası Final Maçını izlemek için İstanbula gelen mevkidaşlarının onuruna Başbakanlık Vahdettin Köşkünde akşam yemeği verdi.

Yemek öncesinde, konuk başbakanlar ile köşk bahçesinde sohbet eden Yıldırım, İstanbulun tarihi ve boğaz hakkında bilgiler verdi. Daha sonra hatıra fotoğraf çektirdi.

Yemeğe, Estonya Başbakanı Jüri Ratasın eşi Karin Ratas, Sırbistan Gençlik ve Spor Bakanı Vanja Udıvicic, Slovenya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Karl Erjavec, Sırbistan Madencilik ve Enerji Bakanı Aleksandar Antic, Slovenya Ekonomi, Kalkınma ve Teknoloji Bakanı Zdravko Pocialvek ile İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Kadir Topbaş ve Belgrad Belediye Başkanı Sınısa Malı da katıldı.

Yemek esnasında orkestra tarafından enstrümantal Türk müziği eserleri dinletildi.