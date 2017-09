Başbakan Binali Yıldırım ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Şanlıurfa'da Hacı Abdurrahman Özdemir Ortaokulunda düzenlenen 2017-2018 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılıyor.

Başbakan Yıldırım, geçen yıl da eğitim ve öğretim yılı açılışını Erzincan'da yapmıştı.

CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

2017-2018 eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Okula başlayan 17 milyondan fazla öğrencilerimize Allah zihin açıklığı versin. Bugün, okulların açılışı vesilesiyle Şanlıurfa'da sizlerle beraber olmaktan, bu okulun ilk gün heyecanını yaşamaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bu güzel günde Peygamberler şehri Şanlıurfa'da olmak ve eğitim öğretim yılını Şanlıurfa'da yapmak bir başka güzel. Dünyanın ilk üniversitesi burada, Harran'da kuruldu. Harran ismi, Hz. İbrahim'in kardeşinin ismi.

ŞEHİT ÖĞRETMENLER

Biliyorsunuz, bu eğitim öğretim yılında aramızda olmayan öğretmenlerimiz var. Hatırlayın, sosyal bilgiler öğretmeni Yusuf Elitaş, 15 Temmuz'da şehit oldu. Bölücü PKK terör örgütü Şanlıurfalı sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ı memleketine giderken şehit etti. Batman'da Şenay Aybüke Yalçın da bölücü terör örgütü tarafından şehit edildi. Şehitlerimizi her zaman saygı ile minnetle yadedeceğiz.

Türkiye olarak 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesinde, 80 milyon kardeş olarak, millet olarak birlikte yaşıyoruz. Bizim için ikinci sınıf vatandaş yok.

Büyük Türkiye hedefimize sizlerle ulaşacağız. Dünya değişiyor. Bu değişime göre Türkiye'nin de değişimini, dönüşümünü gerçekleştirmek, ülkemizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak hepimizin görevidir. Bunun sizlerle başaracağız.

Değerli öğretmenlerimizin tahtaya yazdığı her ad, öğrencilerimizin defterine düşülen her not, Türkiye'nin geleceğine değer katacak.