Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldırım, Irak merkezi yönetiminin Kuzey Irak'a uçuş yasağının kaldırılmasının ardından bugün itibarıyla Türkiye'nin de Erbil'e yönelik olarak bu yasağı kaldıracağını ifade etti. Yıldırım, Süleymaniye'nin ise bu uygulamanın dışında olacağını söyledi.

Yıldırım, ABD ile Patriot füze savunma sistemi ve AK Partili Şamil Tayyar'ın 'FETÖ borsası' iddialarına ilişkin sorulara da yanıt verdi.

Yıldırım'ın açıklamaları:

ABD İLE PATRİOT FÜZE SAVUNMA SİSTEMİ GÖRÜŞMESİ

Türkiye NATO üyesi bir ülke. Dolayısıyla NATO'nun sınırları Türkiye'nin güney sınırlarından başlıyor. Türkiye'nin güney sınırlarını teminat altına alacak her türlü ortak çalışmaya biz sıcak bakıyoruz. ABD Suriye'de bir takım yanlışlarına rağmen hala bizim müttefiğimizdir. (Patriot) Bunlar S-400'lere alternatif değildir.

Arkadaşımızla Hayati Yazıcı Bey görüşmeleri gerçekleştirdi. Türkiye topyakün olarak başına en büyük belalardan biri olan FETÖ ile amansız mücadele veriyor. Bu mücadele hakkında şüphe uyandıracak her türlü girişim asla ve asla kabul edilemez. Bir arkadaşımızın bu yönde kuşkuları varsa bunu kamuoyu ile paylaşmak değil partimizin yetkili organlarına ya da yargıya intikal ettirilmesi daha doğru bir yol olur. FETÖ konusunda en ufak bir iddiayı, en ufak bir isnadı es geçmemiz söz konusu değil. FETÖ terörle mücadele kadar, hatta dağa önemli bir mücadeledir. Yargı, kolluk ve istihbarat boyutuyla devam etmektedir.

"HAVA SAHASINI BUGÜN AÇIYORUZ"

Malum, bir şekilde tasvip etmediğimiz Kuzey Irak referandumundan sonra hava sahasını kapatmıştık. Irak hava sahasını açtı biz de aynı doğrultuda hava sahasını bugün itibarıyla açıyoruz. Süleymaniye bu uygulamanın dışında olacak. Terör örgütünün ülkemiz aleyhine faaliyetleri yoğun bir şekilde devam ediyor.

Akşama doğru açılmış olur, sefer planlaması THY ve diğer havayolları şirketlerinin planlamasına göre gerçekleşmiş olacak.

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