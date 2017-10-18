Başbakan Binali Yıldırım, akademik yıl açılışında konuştu. Yıldırım, TEOG sonrası liseye girişte uygulanacak olan yeni sınav sistemi için, "TEOG'u bu seneden itibaren uygulamayacağız. Bunun üzerinden çeşitli tezviratlar yapılıyor. Bunların hiçbirisi gerçekle bağdaşmıyor. Öğrenciler okullarında okumaya devam ediyor. Bir hafta içinde detaylarını velilerle paylaşacağız. Daha konforlu bir şey getiriyoruz." dedi.

Yıldırım, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin üniversite sınavlarının kaldırılmasına ilişkin önerisinin dikkate alınması gerektiğini tekrar ederek, "Sayın Bahçeli 'sınavlar kalksın' dedi. Kendisi de bir akademisyen. Söylediğine biraz daha dikkatle bakmak lazım. Biz de bunu dikkatle inceleyeceğiz." diye konuştu. Yıldırım, "2 milyon 400 bin geçmiş yıllardan gelen öğrencimiz var. Bunlarla ilgili bir çözüm üretmemiz lazım. Burada bir seçim metoduna öyle veya böyle kısa vadede ihtiyaç var." dedi.

Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları:

Düşününki dünyanın 200 ülkesinden öğrencilerimiz var. Sadece dil öğrenmiyorlar, Türklerin hayat tarzlarını öğreniyorlar, kabiliyetlerini öğreniyorlar. Sizin milyonlar harcayarak elde edemeyeceğiniz gönüllü elçiniz oluyor. Burada ne kadar çok misafir öğrencimiz olursa, ömür boyu tanıtımımızı yapan gönüllü elçilerimiz olur. Özellikle söylüyorum, bunu zorlaştırmayalım kolaylaştıralım.

Bugünlerde sınav sistemine ilişkin değişikliğe gidildi. Basitleştirildi. Öğrencilerin stresi biraz daha azalmış olacak. Asıl problem üniversitelere girişin sadece sınava endekslenmesi. O tarihte yapılacak olan sınava bütün kaderimiz bağlanmamalı. Sayın Bahçeli 'sınavlar kalksın' dedi. Kendisi de bir akademisyen. Söylediğine biraz daha dikkatle bakmak lazım. Biz de bunu dikkatle inceleyeceğiz.

2 milyon 400 bin geçmiş yıllardan gelen öğrencimiz var. Bunlarla ilgili bir çözüm üretmemiz lazım. Burada bir seçim metoduna öyle veya böyle kısa vadede ihtiyaç var.

"TEOG SONRASI YENİ SİSTEM"

TEOG'u bu seneden itibaren uygulamayacağız. Bunun üzerinden çeşitli tezviratlar yapılıyor. Bunların hiçbirisi gerçekle bağdaşmıyor. Öğrenciler okullarında okumaya devam ediyor. Bir hafta içinde detaylarını velilerle paylaşacağız. Daha konforlu bir şey getiriyoruz.

Silahlı Kuvvetler'de de yapılanmaya gittik. Bunun amacı da tali işlemlerin silahlı kuvvetleri meşgul etmekten kurtulunması. Kuvvet komutanlıkları Milli Savunma'ya doğrudan ilişkilendirildi. Sahil Güvenlik ve Jandarma, İçişleri Bakanlığı'na aktarıldı.

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