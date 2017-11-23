Başbakan Binali Yıldırım Türkiye Ekonomi Zirvesi’nde konuştu

Ciner Grubu bünyesindeki Bloomberg HT’nin düzenlediği Türkiye Ekonomi Zirvesi’nin kapanış konuşmasını yapan Başbakan Binali Yıldırım, “Bugünlerde finans piyasalarında yaşanan hareketlenmeler, bugün düzenlenen oturumları daha da önemli kılıyor” diye konuştu. Yıldırım, “Son birkaç yılda Türkiye’ye giydirilmeye çalışılan ateşten gömlekler ekonomiye zarar vermeden bertaraf edildi. Türkiye kazandı” dedi. 2016 yılında Türkiye’nin yüzde 3.2 büyüdüğünü kaydeden Yıldırım, “2017’nin çok kötü bir yıl olacağı ve ekonominin bozulmaya devam edeceği yönünde açıklamalar vardı. Fakat bugün görülüyor ki, ilk 9 ayda doğrudan yatırım miktarı 7.5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Kapanış konuşmasını gerçekleştiren Başbakan Yıldırım’ı, Ciner Grubu Başkanı Turgay Ciner ve Didem Ciner karşıladı.

% 6 BÜYÜME BEKLENİYOR

Yıl sonunda büyüme oranımızın ise yüzde 6’yı bulması bekleniyor” diye konuştu. Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin dünyaya güven veren ender ülkelerden biri olduğunu ifade ederek, “Yatırımcıya güven veren bir ülkeyiz. Kredi derecelendirme kuruluşları 2018 için ekonomik kriz tablosu çiziyor. Vatandaşımız rahat olsun, 2018’de de gerekli tedbirler alınarak 2017’deki büyüme devam edecek” diye konuştu. Dünyada yapılan 10 büyük projenin 6’sını Türkiye’nin gerçekleştirdiğini hatırlatan Binali Yıldırım, “Doğru planlama ve sağlam finansman ile Türkiye’ye değerli yatırımlar kazandırdık. Transit ticaretin yakın gelecekteki merkezi Türkiye olacak” dedi.

Ciner Yayın Holding Başkanı Kenan Tekdağ da Başbakan Binali Yıldırım’ı karşılayanlar arasındaydı.

‘ŞOKLARA DİRENÇLİYİZ’

Türkiye ekonomisinin şoklara karşı dirençli olduğunu belirten Yıldırım, son 15 yılda bunun test edildiğini ve Türkiye’nin bu testlerden başarıyla çıktığını kaydetti. Yıldırım şöyle konuştu: “Türkiye ekonomik reformlarla direncini daha da artıracaktır. Vergi gelirleri performansı göstermektedir ki, ekonomi canlı kalmaya devam ediyor. Ticaret olmaz ise vergi tahsilatı olmaz.” Son bir yılda yaklaşık 1 milyon 300 bin vatandaşa iş bulduklarını sözlerine ekleyen Başbakan Yıldırım “Turizm toparlanıyor, ilk 9 ayda yıllık yüzde 29’luk artış sağladık. Milli savunma sanayiindeki yerlilik oranını yüzde 60’ın üzerine çıkardık” diye konuştu.

İŞADAMLARIYLA AKŞAM BULUŞTU

Dün Başbakan Yardımcısı Şimşek sabah bankacılarla kahvaltıda, Başbakan Yıldırım ise işadamlarıyla akşam yemeğinde basına kapalı olarak bir araya geldi.

‘ABD’DEKİ DAVALAR ASILSIZ SÖYLENTİLERE DAYANIYOR’

Yıldırım, Amerika’da görülmekte olan davaların mesnetsiz, asılsız söylentilere dayandığını belirterek, “ABD’de devam eden bu yargı ve burada gelişen olaylar Türkiye’nin küresel ölçekteki ekonomik ilişkilerine zarar verme noktasına gelmiştir. Buna asla ve asla müsaade edilmemelidir” dedi.

Türkiye’nin koyulan ambargoları deldiğine ilişkin çıkan iddialarla ilgili Yıldırım, “Türkiye’nin başka ülkelerle yaptığı ticaret kimse kusura bakmasın bu Türkiye’nin işidir ve vereceği karara bağlıdır. Bazı ülkeler ambargo koydukları ülkeyle rahat rahat iş yapacaklar, aynı ülkeyle Türkiye ticaret yapınca bu suç olacak. Buna kargalar güler” dedi. Yıldırım ayrıca Türk bankaları hakkında söylenti çıkaranların hayal kırıklığına uğrayacağını da ifade etti.

‘ELİNİZİ TUTAN MI VAR KARDEŞİM, İNDİRİN FAİZLERİ’

Piyasalardaki dalgalanmaların geçici olduğunu ifade eden Yıldırım, “Ümitsizliğe kapılmamak lazım. Finans tarafında biraz problemlerimiz var, döviz ihtiyacımız var. Ama bunlar krize neden olacak gelişmeler değil” dedi. Faizler için de Yıldırım, “Bankalar yüksek faizden hoşnut değilmiş. Elinizi tutan mı var kardeşim, indirin o zaman faizleri” dedi.

Başbakan Yıldırım “Yılın ilk 10 ayında ihracatta yüzde 11 artış var, ekim ayında yüzde 15 ile ise son yılların en yükseği kaydedildi. İhracat odaklı büyümeyi başarmak adına kararlı bir adım attık ve bunu sürdüreceğiz” dedi.

‘BÜYÜMEYE, ÜRETİME VE YATIRIMA DEVAM EDECEĞİZ’

Türkiye’yi 2023 hedeflerine götürmekte kararlı olduklarının altını çizen Başbakan Yıldırım, “Uzun vadede felaket tellalığı yapanlar ters köşe olacak. Yatırımcılarımız, esnaflarımız, KOBİ’lerimiz herkes müsterih olsun, yatırım planlarını değiştirmesin. Büyümeye, üretime ve yatırıma devam edeceğiz”dedi.

Bloomberg HT ve Ciner Grubu’na organizasyon için teşekkür eden Yıldırım, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

TT CEO’SU DOANY: TEKNOLOJİK ALTYAPI ÖNEMLİ

- Türk Telekom’un değerini artırmaya çalışıyorum

Türk Telekom CEO’su Paul Doany zirvede yaptığı konuşmada, küresel rekabet ortamında teknolojik altyapının önemine işaret ederek, fiber yatırımların gelişen dünyadaki yerini anlattı. Türk Telekom’un yatırımlarında bir sorun olmadığını söyleyen Doany, kendi döneminde 5 firmaya yatırım yapıldığını, 3 firmaya daha yatırımın gerçekleşeceğini söyledi. Gündeme dair değerlendirmelerde de bulunan Doany, Türk Telekom’daki hisse dağılımı hakkında konuştu. Doany, Türk Telekom’un yüzde 55’lik kısmının, şirketin operasyonel bölümü tarafından tamamen izole edildiğini söyledi. Doany, “Bu şirketin değerini artırmaya çalışıyorum. Yüzde 55’lik kısım borç verenleri rahatlatacak. Önümüzdeki hafta bir sonraki 5 yıllık planı hazırlayacağız. Kim bu hisseyi alırsa çok şanslı bir firma olacak” diye konuştu.

Türkiye Ekonomi Zirvesi’nin sponsorluğunu üstlenen Türk Telekom’un CEO’su Paul Doany, zirvede teknolojik altyapıya ve fiber yatırımların önemine değindi.

MEGA PROJELER

- 10 yılda 327 milyar dolar altyapı yatırımı yapıldı

Bloomberg HT Radyo Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen moderatörlüğünde gerçekleştirilen Mega Projeler oturumunda konuşan IC Holding Başkanı İbrahim Çeçen, 10 yılda 327 milyar dolar altyapı yatırımı yapıldığını söyledi. Bir projenin ortalama yapım süresinin 3 ile 4 yıl arasında olduğunu belirten Limak Holding Başkanı Nihat Özdemir, daha fazla süre için yap-işlet-devret modelinin kabul edilebilir olmadığını ifade etti. Aksa Jeneratör Genel Müdürü Alper Peker de mega projelerin Türkiye’nin imajını artırdığını ve ihracatçıların yurtdışında daha rahat olmasını sağladığını kaydetti. Aksoy Holding Başkanı Erdal Aksoy, Urfa ve Diyarbakır arasında yeni bir teknoloji şehri planladıklarını söyledi.

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Türkiye Ekonomi Zirvesi