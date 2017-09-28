Başbakan Binali Yıldırım: Türkiye'ye düşmanlık edenler on kere düşünsün

Başbakan Binali Yıldırım, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu. Başbakan Yıldırım, Kuzey Irak referandumuna ilişkin, "Türkiye'ye düşmanlık edenler de on kere düşünsün. Irak merkezi hükümeti ve İran'la birlikte bu gayri meşru referandumdan sonra gelişen durumları değerlendirmek için görüşmelerimiz sürüyor. Bu yönde kararlılığımız tamdır. Bölgede zaten yeterince sorunumuz var. Yeni sorun alanları istemiyoruz" dedi.

Yıldırım'ın konuşmasından satır başları;

Türkiye'nin illerini ilçelerini birbirine yollarla bağladık. Sinop'tan Hatay'a, Edirne'den Kars'a memleketin her köşesine hizmet götürdük. Dünyaya ilham veren eserleri birer birer hayata geçirdik. Vurur yüze ifadesi, sefa geldik birtanesi, Çorum...

Çorum'da da büyük hizmetlerle Türkiye'nin kalkınmasına aynı şekilde katkı sağladık. Bugün toplu açılışını yapacağımız Çorum bu eserlerle daha da güzel olacak, daha da gelişecek. Artık eserleri birer birer açmaya yetişemiyoruz, onun için de toplu toplu yapıyoruz. Bugün 64 eserin açılışını yapacağız. Biz AK Parti olarak başından beri siyasette bir önemli konuya hep vurgu yapıyoruz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Az önce burada hanım kardeşlerimizden bir tanesi dedi ki, Çorum'da hastanelerde bize iyi muamele yapmıyorlar. Hizmetlerden yeterince memnun değiliz. Bakın Sağlık Bakanıma talimatı verdim, yarından itibaren bu yanlışı yapanlara hesabını anında soracağız.

AK Parti'nin tek adresi var o da millettir. Millet mutluysa, mesutsa biz de mesuduz, biz de mutluyuz. Son zamanlarda milletimizin huzurunu bozmaya çalışan, ülkemizin güvenliğini tehdit eden bazı gelişmeleri birlikte yaşıyoruz.

Birkaç gün önce Kuzey Irak'ta bir referandum oldu. Bakın, sevgili kardeşlerim, bütün dünyanın karşı çıkmasına rağmen, Türkiye'nin ikazına rağmen inatla bunu gerçekleştirdiler. Biz bu topraklarda bin yıldan fazla Türk, Kürt, Arap, Türkmen, Çerkez, her mezhepten vatandaşlarımızla beraber yaşıyoruz. Bunun en büyük örneği Çorum'dur. Çorum kardeşliğin şehridir. Kişisel ihtirasları yüzünden orada ayrılık tohumları serpenler en büyük kötülüğü Kuzey Irak'ta yaşayanlara yapıyor.

Mübarek Muharrem ayındayız. Hicri yılın başlangıcı. Muharrem ayı İslam dünyası için çok önemli bir ay. Bütün milletimizin ve Çorumluların hicri yılını, aşure gününü de şimdiden tebrik ediyorum.

Kuzey Irak'tan bahsediyorduk. Bu konuda söyleyeceğimiz şey şudur. Ülkemizin gerek Irak, gerek Suriye, güney hudutların herhangi bir bölünme, ayrılıkçı hareket olursa Türkiye olarak biz bunu ulusal güvenlik meselesi olarak görür ve gerekeni yaparız. Bunu bütün dünya bilmelidir. Türkiye'ye düşmanlık edenler de on kere düşünsün. Irak merkezi hükümeti ve İran'la birlikte bu gayri meşru referandumdan sonra gelişen durumları değerlendirmek için görüşmelerimiz sürüyor. Bu yönde kararlılığımız tamdır. Bölgede zaten yeterince sorunumuz var. Yeni sorun alanları istemiyoruz. Suriye'de 7 yıldır yaşanan iç savaş, PYD/YPG/PKK yüzünden milyonlarca insan evini barkını terk etti. Bunlarda en büyük bedeli de Türkiye ödedi. Burada olup bitenlere Türkiye'nin ilgisiz kalmasını kimse beklememelidir.

Önlemlerimiz önümüzdeki günlerde peydepey devreye girecek. Gelişmeleri takip edecek ona göre karar vereceğiz. Kardeşçe yaşadığımız bu topraklara fitne tohumunun ekilmesine asla rıza göstermeyiz.

Herkes iyi bilsin ki bu yanlışın Kuzey Irak'ta yapılan bu referandumun orada yaşayanlara hiçbir faydası yok. Huzur getirmez, sorunları daha da büyütür. Yöneticilerin sorumsuzlukların bedelini Kürt kardeşlerimize ödetmeyeceğiz. Şartlar ne olursa olsun ülkemizde kardeşliği daim edeceğiz.

Hastanemizin adını Erol Olçok Hastanesi olarak koyduk.