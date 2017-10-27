Bakanlar Kurulu'nun kararnamesiyle 17 büyükelçi merkeze alınırken, 21 ülkeye büyükelçi atanmıştı. Başbakan Binali Yıldırım, yeni atanan büyükelçileri Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Kabulde, asırlara dayanan köklü Türk diplomasi geleneğinin önemini vurgulayan Başbakan Yıldırım, dünyanın dört bir yanında görev yapacak büyükelçilere başarı dileklerini iletti.

Kabul, basına kapalı gerçekleşti.

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