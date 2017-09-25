Başbakan Binali Yıldırım'dan 'emlak vergisi' açıklaması:

Başbakan Binali Yıldırım, Habertürk, TRT Haber, NTV, CNN Türk ve A Haber ortak yayınında yaptığı açıklamada "Bazı belediyeler emlak vergi değerlerini astronomik artırdılar. Böyle bir şey yok. Hükümete yetki alıyoruz. Kafasına göre bir artırım olur mu ya? Belediyeler istedikleri gibi vergi artışı yapamayacaklar" dedi.

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