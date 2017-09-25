Başbakan'dan Kuzey Irak'a yönelik ekonomik yaptırım açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, Habertürk, TRT Haber, NTV, CNN Türk ve A Haber kanallarının ortak yayınında, aralarında Habertürk TV Genel Müdürü Veyis Ateş'in de bulunduğu medya temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

İran'ın Kuzey Irak'a hava sahasını kapattığını ve benzer bir talebin Türkiye'ye de ulaştığını kaydeden Yıldırım, "Bugün itibariyle hava sahasını kapatma talebi Türkiye'ye de ulaştı. Enerji, Gümrük ve Ticaret, Savunma, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarından bir ekip oluşturuldu. Buradaki arkadaşlarımız detayları çalışıyor, geç olmadan adımlar atılacak. Gerek hava sahası gerek sınır kapılarının nasıl yönetileceği..."

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Sınır kapılarının fiilen şu anda peşmergenin yönetiminde olduğunu ve Irak merkezi yönetiminin Kuzey Irak'tan gümrük kapılarını teslim etmelerini istediklerini anlatan Yıldırım, "Onlar bu teslimatı yapacak mı yapmayacak mı, bunu takip etmemiz lazım. O yüzden de merkezi yönetimle, Bağdat'la daha sıkı bir diyalog içinde bu süreci yürütmemiz gerekiyor" dedi.

Sınır kapıları ve havaalanlarının merkezi hükümetin sevk ve idaresinde olduğunu kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Petrol boru hatları da iletişim hatları da buna dahil. Bizim alacağımız kararlarda karşımızdaki meşru idare Bağdat'tır, merkezi hükümettir. şu anda bu görüşmeler sürüyor, uygulama kısa sürede başlayacak. Merkezi yönetimin resmi taleplerini aldık, bugün itibariyle süreç başladı. Hangisi en kolay uygulanır hangisinde sorun olur, oluşturdupumuz komite bunları değerlendiriyor, kısa sürede adım adım uygulamaya koyacağız."