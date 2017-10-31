Başbakan'dan son dakika taşeron açıklaması: O iş bitti

Hükümetten peş peşe taşeron açıklamaları gelmeye devam ediyor. Son açıklama Başbakan'dan geldi. Daha önce yıl sonuna kadar süre veren Yıldırım bugün yaptığı açıklamada 'o iş bitti' diye müjde verdi.

BAŞBAKAN'IN SON TAŞERON AÇIKLAMASI

Başbakan Binali Yıldırım, Taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin, "O iş bitti tamam, eli kulağında. Bugün yarın devreye girecek. Yeni seneden itibaren artık bu taşeron mevzusu bitmiş oluyor." dedi.

TORBA YASADA TAŞERON DETAYI

Torba yasada, taşeron işçileri de yakından ilgilendiren düzenleme bulunuyor. Kamuda çalışan taşeron işçilerin maaşları artık Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek. Peki, bugüne kadar nasıl belirleniyordu? Her kamu kurumu kendi sözleşme yapıyor ve sözleşmede de çalışacak olan taşeron işçilerin ücretlerini kendi belirliyordu. Torba yasa Meclis'ten geçtikten sonra ise artık kamuda çalışacak tüm taşeron işçilerin sözleşmedeki ücretlerine ilişkin tavanı Maliye belirleyecek.

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