Başbakan Binali Yıldırım, 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'na katılmak üzere gittiği Almanya'nın Münih kentinde, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ile bir araya geldi.

AA'nın aktardığına göre Başbakan Yıldırım'ın, Iraklı mevkidaşı ile görüşmesinde PKK, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere terörle mücadelede yakın işbirliğinin önemi vurgulandı.

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