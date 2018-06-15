Başbakan Binali Yıldırım, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Topçu Onbaşı Abdulselam Halat'ın cenaze törenine katıldı.

Şehit Abdulselam Halat için Şehitlik Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene şehidin babası Medet, annesi Fatma, ikizi İbrahim ve kardeşi Zeynep Halat ile Başbakan Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Abdullah Erin, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Şehidin ikizi İbrahim Halat, kardeşine tabutuna sarılarak veda etti. Metanetini koruduğu gözlenen şehidin ikizi İbrahik Halat, gözyaşı döken bazı yakınlarına “Sakin olun, onları (teröristleri) sevindirmeyin” diye seslendi.

Tabuta sarılarak gözyaşı döken şehidin kız kardeşi Zeynep Halat da "Allah o hainlerin de canını yaksın" dedi.

İl Müftüsü İhsan Açık'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından, Başbakan Yıldırım, şehidin Türk bayrağına sarılı tabutunu bir süre omzunda taşıdı.

Şehidin cenazesi, daha sonra top arabasına konuldu. Yıldırım, bu sırada da şehidin babası ve kardeşlerinin koluna girerek, bir süre top arabasının arkasından yürüdü. Yıldırım'ın zaman zaman duygulandığı gözlendi.

Topçu Onbaşı Abdulselam Halat'ın naaşı şehitlikte toprağa verildi. Törenin ardından vatandaşlar, "Şehitler ölmez vatan bölünmez” ve “Kahrolsun PKK” sloganları atarak tekbir getirdi.

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