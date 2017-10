Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu kabul etti. Ankara kulislerinde “Sürpriz” olarak nitelenen bu görüşme, dün TBMM’de gerçekleşti. Yıldırım, Kılıçdaroğlu’nu TBMM’deki makam odasının girişinde karşıladı. Başbakan Yıldırım ve Kılıçdaroğlu’nun foto muhabirlerine poz vermelerinin ardından görüşmeye geçildi.

CHP heyetini karşılayanlar arasında AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da yer aldı. Kılıçdaroğlu, görüşmeye CHP Grup Başkanvekilleri Levent Gök, Engin Altay, Özgür Özel ve Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır ile gitti. Görüşme, baş başa yapıldı. 1.5 saat süren görüşmenin ardından iki lider kısa açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu “Sayın Başbakan ile Türkiye’nin pek çok sorununu görüşme imkânımız oldu. Sayın Başbakan belli konularda bilgi verdi. Kendisine teşekkür ediyorum” derken, Yıldırım “CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu ile memleketin meselelerini konuştuk. İç ve dış politika ile ilgili gündemdeki konular hakkında değerlendirme yaptık” ifadesini kullandı.

BÖLGE SORUNLARI

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ ve Düzgün Karadaş'ın haberine göre, görüşmede dış politik gelişmeler önemli yer tuttu. Başbakan Yıldırım, İdlib’de Rusya ile birlikte yürütülen askeri operasyon, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) 25 Eylül’de gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumu ve ABD ile yaşanan vize krizi hakkında gelinen son durumu CHP Lideri’ne aktardı. Görüşmede, ABD’nin yanı sıra Rusya ve İran ile ilişkiler de masaya yatırıldı.

Görüşmenin iç politika gündemi de yoğundu. Kılıçdaroğlu, OHAL’in uzatılmasını gündeme getirirken, “Bir daha uzatacak mısınız, bu son mu?” diye sordu. Yıldırım’ın, ihtiyaç olduğu sürece uzatılabileceği cevabını verdiği kaydedildi. Görüşmede, MİT TIR’ları soruşturmasında hüküm giyen İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun durumu da gündeme geldi. CHP Lideri, istinaf mahkemesinin bozma kararını hatırlatarak, Berberoğlu’nun serbest bırakılması gerektiğini söyledi.

GÜLMEN-ÖZAKÇA DOSYASI

KHK ile yapılan kamudan ihraçlar ile FETÖ yargılama süreçleri de ele alındı. Kılıçdaroğlu, kanun hükmünde kararname (KHK) ile ihraç edilen, açlık grevindeyken tutuklanan Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın sağlık durumunun kritik aşamaya geldiğini söyledi. CHP Lideri, bu isimlerin serbest bırakılmasını ve durumlarının OHAL Komisyonu’nda öncelikli olarak görüşülmesini talep etti. Başbakan Yıldırım, her ikisinin durumuna ilişkin Kılıçdaroğlu’na bir dosya verdi.

TBMM’de görüşmeleri süren müftülere nikâh kıyma yetkisi veren düzenleme de masaya yatırıldı. Kılıçdaroğlu, düzenlemenin laiklik ilkesine aykırı olduğunu belirterek, yasalaşmaması gerektiğini vurguladı. Yıldırım ise müftülerin de devlet memuru olduğunu ifade ederek, bu düzenlemede bir sakınca bulunmadığını kaydetti.

CHP Lideri, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “Aklınıza ne geliyorsa her şeyi konuştum” dedi.

GAZETE HABERTÜRK YAZARI MUHARREM SARIKAYA, BAŞBAKAN YILDIRIM VE CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİNİ DEĞERLENDİRDİ

‘HER ŞEYİ KONUŞTUK’

İKTİDAR ile muhalefet ilişkilerinin Başbakan Yıldırım döneminde daha yumuşak bir zeminde yürüdüğü açık.

İki tarafın da aktardığına göre, Başbakan Yıldırım’ın, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile dün 1.5 saat süren görüşmesi de bu zeminde yürüdü.

Şunu baştan belirteyim, görüşme sonrası Başbakan Yıldırım da CHP Lideri Kılıçdaroğlu da görüşmeden memnundu.

İçeride ele alınanlardan önce görüşmeyi yaratan süreci aktarmak gerekirse...

Kılıçdaroğlu, bir program sırasında karşılaştıklarında görüşme talebini iletmiş.

AB ülkeleriyle karşılaştığı sorunlar, Avrupa Konseyi’nde Türkiye aleyhine olan gelişmeler hakkında CHP’nin üyesi bulunduğu Sosyalist Enternasyonal’i de devreye koyarak hükümete destek vermeye hazır olduklarını belirtmiş.

Kılıçdaroğlu’nun İdlib, Kuzey Irak, Bağdat ve Tahran konusunda dile getirdiği sözler de takip edilmiş.

Sonuçta iki lider bir araya gelmek için kurmaylarını yetkilendirmiş; randevu tarihi ayarlanmış.

Kılıçdaroğlu’na bu kapsamda, “Randevu son anda mı gelişti, önceki gün eski lideriniz Deniz Baykal’ın rahatsızlığı dolayısıyla Başbakan sizi aradığında mı kararlaştırdınız?” diye sordum.

“Hayır, daha önceden belirlemiştik” yanıtını verdi.

MEMLEKET MESELESİ

Başbakan Yıldırım’a da kuliste yürürken aynı soruyu yönelttim.

“Bir araya gelmeye karar verdik” dedi, seçmenlerin ilgisi sözünü kesti.

Bu kez hangi konuları ele alacaklarını sordum, “Bir gündem yok; açık... Memleket meselelerini konuşacağız, her şey olabilir” demekle yetindi.

Şu gözlemimi paylaşmalıyım ki, Kılıçdaroğlu ile bu görüşmeyi yapacak olmasından da memnundu...

Dikkat çeken ise her iki lider, geçmiş konuşmalarının aksine, partilerinin dünkü grup toplantısında tek olumsuz kelime kullanmadı.

Görüşme, böyle bir zeminde, Başbakan Yıldırım’ın 15 Temmuz saldırısı sonrası geçen hafta inşaatı biten TBMM’deki makam odasında baş başa gerçekleşti.

AKLINIZA GELENİ

İki liderin 1.5 saat süren görüşmesi sonrası bu kez CHP Lideri Kılıçdaroğlu ile Meclis’teki odasında buluştuk.

Memnundu, yüzü gülüyordu, rahatlamış, dingin bir havası vardı.

Bunu hatırlattığımızda, “İyi geçti” demekle yetindi.

Neleri ele aldıkları konusunda ise tek cümle kullandı:

“Aklınıza gelen her şeyi konuştuk, her şeyi de söyledim; ama her şeyi...”

Bunların neler olduğunu söylemeyince bu kez biz, “İdlib, Irak, İran, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça, Enis Berberberoğlu...” diye sıraladık...

Detaya girmedi, sadece “Hepsini konuştuk, iyi geçti...” dedi.

Nuriye Gülmen ve Semih Özakça konusunda ise Başbakan’ın kendisine bir not verdiğini belirtti, “Notu verdi ama henüz bakmadım” demekle yetindi.

Bu sırada odayı seçmenler doldurunca biz de çaresiz izin isteyip ayrıldık.

‘FAYDALI OLDU’

Görüşme sonrası Başbakan cephesinde de hava olumluydu...

Başbakan Yıldırım, parti yöneticileriyle kısa bir değerlendirme toplantısı yaptı.

Aktarıldığına göre AK Parti Meclis yöneticilerine de memnuniyetini dile getirdi, “Çok iyi bir görüşme geçti, faydalı oldu, memnunum” dedi.

Başbakan da “birçok konuyu ele alıp kısa cümlelerle karşılıklı görüşlerini aktardıklarını” belirtmekle yetindi; içeriğine girmedi.

Şunu belirtmeliyim ki bir zamanlar gelenek halinde olan iktidar ile anamuhalefet görüşmesi dün Meclis’in havasını da değiştirdi.

Kulislerdeki gerilimi yumuşattı...