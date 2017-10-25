Başbakan Yardımcısı Akdağ: Belediye başkanlarının istifa kararları bireysel bir husustu

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, belediye başkanlarının istifasının, kişilerin bireysel olarak karar verdiği bir husus olduğunu ifade ederek, "AK Parti Genel Merkezimiz, Genel Başkanımız bu arkadaşlarımızın istifalarını, yapılan istişareler neticesinde halkımıza verilecek hizmetler açısından faydalı bulmuştur." dedi.

Türkiye ile Arnavutluk Bakanlar Kurulu Arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı'nın geneli üzerinde milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Türkiye'de özelleştirme konusunun senelerdir tartışıldığını söyledi.

Yerinde ve zamanında yapılan özelleştirmenin, devletin ve kamunun kaynaklarını çarçur etmeme anlamında çok büyük faydalar getirdiğini bildiklerini kaydeden Akdağ, kamunun güvenlik, sağlık, eğitim ve altyapı gibi alanlarda önemli inisiyatifler alması, ancak diğer konuları özel sektöre vermesi gerektiğini vurguladı.

Akdağ, kamu-özel ortaklığıyla yapılan işlerin, tamamen vatandaşın hizmetlerine yönelik olduğunu söyledi.

Recep Akdağ, "Köprü, havaalanı, otoyollar için, bunlar gerekli midir gerekli değil midir tartışmasını burada teknik olarak yapmak, biraz beyhude olur. Siz kamu olarak borçlanarak bunları yapabilirsiniz, özel sektörü borçlandırarak yapabilirsiniz." diye konuştu.

''YATIRIMLARA 'BEN YAPTIRMAM' DİYE DİRENENLER OLDU''



Başbakan Yardımcısı Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Onlarca, yüzlerce hastane ve başka binalar yaptık. Milletvekili arkadaşlarımız gidip bu hastaneleri görsünler bir de klasik ihalelerle yapılan hastaneleri de görsünler. Klasik ihale usulü ile yapılan bir işte, yüklenici işi yapıyor, parasını alıyor ve gidiyor. Siz artık devlet olarak onun peşinde koşmak zorunda kalıyorsunuz. Oysa kamu-özel ortaklıklarında 25 yıl boyunca kaliteli bir şekilde o hizmeti yürütmek zorunda olan bir yüklenici var, firmalar ya da firmalar ortaklığı var. Meseleye bu yönden yaklaşmak lazım.



Biz, vatandaşımıza ihtiyacı olan yolu, köprüyü, hastaneyi, marijinal faydasını dikkate alarak bir an önce yapıp teslim etmiş, vatandaşımızın hizmetine sunmuş oluyoruz. Ülkemizde 40-50 senedir, iktidarın yaptığı yatırımlara 'ben yaptırmam' diye direnenler oldu. Ankara-İstanbul otoyolu, ilk boğaz köprüsü yapılırken maalesef bununla karşılaştık. Dünyanın en büyük havalimanlarından birini yapmayı sadece alkışlamak gerekir. Siz bu yöntemi beğenmiyor olabilirsiniz ama bu yöntem dünyaca kullanılan bir yöntemdir ve biz yararlı olduğuna inanıyoruz."

Bazı belediye başkanlarının istifası



Bazı belediye başkanlarının istifasına ilişkin sorular üzerine Akdağ, şunları kaydetti:



"Neticede istifa, kişinin bireysel olarak karar verdiği bir husustur. AK Parti Genel Merkezimiz, Genel Başkanımız bu arkadaşlarımızın istifalarını, yapılan istişareler neticesinde halkımıza verilecek hizmetler açısından faydalı bulmuştur. Belli iradelerin baskısı ile bu istifaların gerçekleştiği iddiasını kabul etmiyorum. Önümüzdeki günlerde istifası arzu edilen değerli arkadaşlarımızın da davranışını hep birlikte göreceğiz.



Elbette istişareyi partimizin ilgili kurulları yapıyor. Oturulan koltuklar kimsenin gücü falan değildir. O koltuklara oturan herkes, siz de biz de partilerimizin kararları ile aday olan kişileriz. Bu kişilerin hiçbirisi bağımsız olarak aday olmuş ve seçilmiş kişiler değildir. Seçim kişinin kendisi ve partisinin gücü ile birlikte gerçekleşmektedir. Partilerinin kararlarına uyabilirler, uymayabilirler bu kendilerinin kararıdır. Ortada demokrasiye ve demokratik teamüllere aykırı herhangi bir durum yoktur. Her şey kamuoyunun önünde şeffaf bir şekilde cereyan etmektedir. Çok sağlıklı bir süreç yaşıyoruz. Siz buna alışık olmayabilirsiniz ama AK Parti'nin kendisine ait gelenekleri, ilkeleri var."

recep akdağ

belediye başkanı