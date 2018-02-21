TBMM Genel Kurulunda, Başta Cinsel İstismar Olmak Üzere Çocuklara Yönelik Her Türlü İstismar Olaylarının Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırma Komisyonu Raporu görüşüldü.
AA'nın haberine göre, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, görüşmeler sırasında yaptığı konuşmada, söz konusu problemin herkesin sorunu olduğunu belirterek, parti gruplarının ve milletvekillerinin temel hususlarda farklı düşünmediğini ifade etti.
Ortaya konan iyi niyetli yaklaşımların en güçlü şekilde icraata dönüşmesinin önemine değinen Akdağ, doğru işler yapmak için önce doğru teşhislerin konulması gerektiğini vurguladı.
Eğer teşhis yanlış konulursa geliştirilen politikaların da doğru sonuçlara götürmeyeceğini ifade eden Akdağ, "Bu hususta BM'nin konuyla ilgili kararları, uluslararası anlaşmalar, Türkiye'nin aslında dünyadaki demokratik toplumla birlikte hareket ettiğini gösteriyor. Ancak bunun üstünde, ötesinde bizim millet olarak inançlarımız, kültürümüz, çocukların herhangi bir şekildeki istismarına asla müsamaha etmez. Bu hepimiz için böyledir." diye konuştu.
Bugün parti gruplarında bu konuya değinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye teşekkür eden Akdağ, her ikisinin de konuyu geniş olarak ele aldıklarını, geniş bir perspektiften yapılması gerekenleri ifade ettiklerini hatırlattı.
Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda, kendisinin koordinasyonunda, 6 bakan ile bir komisyon kurulduğunu anımsatan Akdağ, ellerindeki bütün verileri değerlendirerek, süratle bir eylem planı gerçekleştireceklerini aktardı.
"RAPORDAKİ ÖNERİLERDEN BİR BÖLÜMÜ HAYATA GEÇİRİLDİ"
Rapordaki önerilerden bir bölümünün hayata geçirildiğini kaydeden Akdağ, çocukların yardıma ihtiyaç duyduklarında kolayca erişebilecekleri ücretsiz Alo 183 Hattı'nın 24 saat hizmet sunduğunu, 1 milyon 700 bin ebeveyne çocuk gelişimi üzerine eğitim verildiğini, TBMM'de ise çocuk haklarına dair sözleşmenin başvuru usulüne ilişkin ihtiyari protokolün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair bir kanun tasarısının yasalaştığını bildirdi.
Böyle bir konuda polemiklere girmenin kimseye fayda vermeyeceğini ifade eden Akdağ, "Mesela kim, '6 yaşındaki bir çocukla evlenilebilir' demişse, çok açık söylüyorum, halt etmiştir. Bunun, AK Parti'yle, bizimle, bizim düşüncemizle uzaktan yakından bir alakası yoktur, bizi bağlamaz. Bu hususta AK Parti'yi ve Hükümetimizi suçlayıcı ifadeleri asla kabul edemeyiz. Çünkü bu hususta yaptıklarımız, düzenlemeler ve bu düzenlemelerin gelişme tarzı çok açıktır. Dolayısıyla aman ne olursunuz, birbirimizin niyetini sorgulamaya burada kalkışmayalım. Ben, TBMM'nin çatısı altındaki her milletvekilinin bu hususta yapılacak her olumlu işe katkı vereceğinden eminim. Niyetlerinden de eminim." diye konuştu.
Başbakan Yardımcısı Akdağ, Diyanet İşleri Başkanlığının, İslam dininin, erken yaşta evlilikleri uygun görmediğine ilişkin Cuma hutbesi hazırlayarak camilerde okuttuğunu da hatırlattı.
Mecliste, zaman zaman dini eğitimle çocuk istismarı ahlaksızlığını, dolaylı da olsa ilişkilendirmeye çalışan bazı talihsiz yorumlarla karşılaştıklarını aktaran Akdağ, şunları söyledi:
"(Eğitimsiz bir kişi bu işi yapar da eğitimli, yüksek lisanslı, doktoralı bir kişi yapmaz) dersek yanılırız. Bu sapkınlık, sapıklık, psikolojik ağır arıza toplumun her çeşidinden, her kesiminden insanda görülebilen bir problemdir. Dolayısıyla kategorik bir takım yanlış sınıflamalar yaparsak yanlış teşhislere doğru gideriz ve politikalarımızı doğrultamayız."
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