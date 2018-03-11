Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, çocukların cinsel istismarını önlemeye yönelik düzenleme hazırlığına ilişkin, "Büyük ölçüde çalışmaları belirli bir noktaya getirdik. Bir taraftan risklerin azaltılması, bir taraftan cezaların daha caydırıcı hale getirilmesi, yer yer ağırlaştırılması, öbür taraftan mağdurun ve ailesinin hassasiyetle korunması, ifşa edilmemesi konularında önümüzdeki aylarda çok ciddi adımlar atmış olacağız." dedi.
Bazı ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Gümüşhane'ye gelen Başbakan Yardımcısı Akdağ, Vali Okay Memiş'i makamında ziyaret ederek kentte yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Akdağ, Türkiye'nin son 15 yılda önemli mesafeler aldığına işaret ederek, AK Parti hükümetleri olarak yatırımlar açısından geçmiş dönemlerde geride kalmış bölgelere daha fazla itina ettiklerini söyledi.
Ülke kalkınırken büyük şehirlere göçü önleyecek tedbirlerin de alınması gerektiğine dikkati çeken Akdağ, göçün metropol şehirlerin işini zorlaştırdığını, trafik ve iskan başta olmak üzere çeşitli sorunlara yol açtığını dile getirdi.
"ESED REJİMİ KENDİ HALKININ ÜZERİNE BOMBA YAĞDIRIKEN NEREDEYDİ?""
Türkiye'nin ekonomisini geliştirirken diğer taraftan da yaptığı mücadelelerin görülmesi gerektiğini vurgulayan Akdağ, şöyle devam etti:
"Bugün ordumuz Afrin'de ve Allah'a şükürler olsun büyük bir muvaffakiyetle yoluna devam ediyor. Eğer harekat Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi çok süratle derhal sonlandırılmıyorsa bunun bir tek sebebi var, Afrin'deki sivilleri korumak. Zaman zaman batılı kaynaklardan sivillerle ilgili endişeler ifade ediliyor gerek ABD gerekse diğer batılı ülkeler tarafından. Acaba bu ülkeler Suriye'de zalim bir rejim, Esed rejimi kendi halkının üzerine bomba yağdırırken neredeydi ya da kendileri buralarda operasyon yaparken Türkiye Cumhuriyeti'nin gösterdiği hassasiyeti gösterdiler mi acaba? Bunun sorgulanması gerekiyor. Bizim tarihimiz inançlarımızdan kaynaklanan duruşumuz, miras olarak kazandığımız özellikler insana büyük kıymet vermemiz gerektiriyor. Bu silahlı bir mücadele yapılırken de böyle. Biz bunu tarihimiz boyunca farklı uygulamadık. Bugün de Türkiye Cumhuriyeti olarak farklı uygulamıyoruz, sivilleri koruyarak yolumuza devam ediyoruz."
ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR
Başbakan Yardımcısı Akdağ, çocuğun cinsel istismarının önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi için kurulan komisyonun çalışmalarına değinerek, hazırlanan kanun tasarısı taslağını kısa süre içerisinde TBMM'ye göndereceklerini bildirdi.
Komisyonda koordinasyon başkanlığını kendisinin yürüttüğünü anımsatan Akdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çalışmalarımızı aşağı yukarı sona yaklaştırdık. 7 bakanla birlikte çalışıyoruz. 6 bakan olarak tasarlanmıştı, bir bakanımız daha iştirak etti toplantılara. Büyük ölçüde çalışmaları belirli bir noktaya getirdik. Bir taraftan risklerin azaltılması, bir taraftan cezaların daha caydırıcı hale getirilmesi, yer yer ağırlaştırılması, öbür taraftan mağdurun ve ailesinin hassasiyetle korunması, ifşa edilmemesi konularında önümüzdeki aylarda çok ciddi adımlar atmış olacağız. Bir kanun tasarımız var, taslağını hazırladık. Bu taslağı kısa bir süre içerisinde kesin şeklini verip TBMM'ye götüreceğiz. Elbette Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Başbakanımızın bu husustaki son talimatlarını alıp bu şekillendirmeyi tamamlamış olacağız."
"BU HUSUSTA HÜKÜMET OLARAK SON DERECE HASSASIZ"
Çocuğa yönelik şiddet ya da cinsel saldırılara müsamaha göstermelerinin düşünülemeyeceğini vurgulayan Akdağ, "Bu hususta hükümet olarak son derece hassasız. Sayın Cumhurbaşkanımızın hassasiyeti çok yüksek. Milletimizin hassasiyetinin de çok yüksek olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla meseleyi bütün yönleriyle ele almış durumdayız. Vatandaşımızın ve insanlarımızın taleplerine karşılık verecek tedbirleri gerçekleştireceğiz." dedi.
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