Başbakan Yardımcısı Akdağ'dan Alevi evlerinin işaretlenmesine ilişkin açıklama: Savcılar gerekeni yapacak

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Malatya'daki bir mahallede Alevi evlerinin işaretlenmesi olayıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

CNN Türk'te katıldığı programda değerlendirmelerde bulunan Akdağ, "Bu hangi ahlaksızlık ya da hangi provokatif eylem neticesinde yapılıyor bunu bilgisi bende yok. Türk ve Kürt arasında, Türk ile Arap arasında, Alevi ile Sünni arasında hiçbir sorun yok. Elbette böyle bir durum asla kabul edilemez. İlgili savcılıklar bu işi takip ediyorlar, etmeliler. Gereğini de yapmalılar" dedi.

recep akdağ

Alevi evlerinin işaretlenmesi