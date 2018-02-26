Çocuk istismarının önlenmesine yönelik tedbirleri belirlemek üzere kurulan komisyon, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ başkanlığında toplandı. Akdağ, toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Akdağ, "Koruyucu, önleyici faaliyetleri geliştirmek için gayret gösteriyoruz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız eğitimlerini çok daha yoğunlaştıracak. Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile beraber riskli grupların eğitilmesini öne alarak, bu eğitimleri 2018 yılı içinde ciddi ölçüde yoğunlaştıracağız." dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Çocuk istismarı ile ilgili olarak, "Cezaların bir kısmının ağırlaştırılması konusunda biz bakan arkadaşlar olarak mutabıkız." açıklamasında bulundu.

VERİ TABANI OLUŞTURULACAK

Akdağ, "TÜİK ile beraber bir ekip, veri toplama ve bu verilerin sözlüğünün hazırlanması, verilerin bir veri seti şeklinde, ilgililerce mahremiyeti ihlal etmeyecek şekilde, ölçülü bir şekilde paylaşılması konusunda çalışıyoruz. Çarşamba günü muhtemelen bir daha bir araya geleceğiz, 10 gün içerisinde belki de üç beş kere daha bir araya geleceğiz. O süre içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza bu işi hazırlayarak takdim etmeyi planlıyoruz."ifadesini kullandı.

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