Çocuğa yönelik cinsel istismarın önlenmesine ilişkin ilgili bakanların katılımıyla oluşturulan komisyona başkanlık eden Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akdağ, bir soru üzerine komisyonun "hadım" konusunda bir karar vermediğini ifade ederek, tartışmayı bahsedilen bağlam üzerinden götürmeyi sağlıklı bulmadığını belirtti.

Üzerinde çalışılacak birçok önemli konu olduğuna dikkati çeken Akdağ, "Mesela çocuğun, mağdurun ifşa edilmemesi bana göre bu konuların birçoğunun üstünde. Bu hususta çok sıkıntı çekiyoruz. Ne ceza verirseniz verin, en ağır cezayı verseniz bile eğer mağdur ifşa olmuşsa, onun sonraki hayatı da mahvoluyor. Bunun üzerinde çok duruyoruz. Hem birtakım düzenlemeler yapacağız hem de toplumun, basın dahil paydaşlığını alacağız. Oturacağız, konuşacağız. Bunlar sadece kural koyarak, kanun düzenlemesi yapılarak çözülemez. Bu hususta üzerine vazife düşenin, gerçekten o vazifeyi hissetmesi lazım. Paydaşlık sağlamaya çalışacağız." diye konuştu.

Recep Akdağ, komisyon çalışmaları kapsamında Mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleri ile de bir görüşme gerçekleştireceğini bildirdi.

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