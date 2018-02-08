Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Habertürk TV'de Ciner Medya Grubu Ankara Temsilcisi Alican Türkoğlu'nun sorularını yanıtladı. Akdağ, TTB ile ilgili düzenlemeye ilişkin olarak, "Bu örgütler ne Türk tabiplerini ne de ismi başka olan başka meslekteki örgütler, o meslek gruplarını temsil ediyor. Bunlarla ilgili uygun düzenlemeler yapılacak. Bugün sendikalar, çeşitlidir. Neden bir tek tabip örgütü, küçük bir azınlığın, milletin değerleri ile ters düşen azınlık temsil etsin. Yanlış yapıyorlar." diye konuştu.

Akdağ'ın açıklamaları:

Tarih ve coğrafya bize bir rol biçmiş durumda. ABD'nin kendilerine göre gayeleri var. Bizim de kendimize göre gayelerimiz var. Huzur içinde yaşamalarına katkı vermek. Bu bir taraftan uygun bir diplomasi ile öbür taraftan uygun bir güç kullanarak gerçekleştirilmeli. Türkiye mükemmel bir oyun korucu. Farklı ittifaklar olabili, bunları da tabii görmek lazım.

Çıkıp da zaman zaman CHP'li sözcülerin, Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi, sanki Suriye'de olan hadiseler Türkiye tarafından, daha doğrusu Türkiye meselelerin içinde olduğu için gerçekleşiyor gibi açıklamalarda bulunmaları büyük bir talihsizlik.

Doğrudan doğruya Esad ile bugün görüşmenin yapılamayacağını sayın Cumhurbaşkanı ifade ettiler. Yüz binlerce sivil insanın ölümüne yol açan zalimlikle konuşulması mümkün değil.

TTB TARTIŞMASI

TBMM'ye farklı partilerden kişiler girebilir, gelin görün ki, oda seçimlerinde, TTB seçimlerinde de böyle bir usul var. TTB deyince tüm tabipleri temsil ediyormuş gibi görünüyor, öyle bir şey yok. Bütün tabipleri niteler vaziyette çıkıp açıklamalar yapıyorlar, ben bir tabip olarak bundan rahatsız oluyor. Beni tehdit ettiler, 'Seni tabipler birliğinden atarız'. Atın bakalım. Batağına saplanmış bazı meslek örgütleri ile karşı karşıyayız. Bu örgütler ne Türk tabiplerini ne de ismi başka olan başka meslekteki örgütler, o meslek gruplarını temsil ediyor. Bunlarla ilgili uygun düzenlemeler yapılacak. Bugün sendikalar, çeşitlidir. Neden bir tek tabip örgütü, küçük bir azınlığın, milletin değerleri ile ters düşen azınlık temsil etsin. Yanlış yapıyorlar.

Yapılan son derece yanlış. Biz bunu farklı meselelerde de gördük. Şırnak'ta, Hakkari'de çukur siyaseti sırasında da gördük.

YATIRIM REFORM PAKETİ

Koordinasyon kurulu ile Türkiye'de iş yapmayı yatırımcılar açısından kolaylaştırmayı amaçlıyoruz. İş yapma kolaylığı endeksinden bir önceki yılda 69. sıradaydık, şimdi 60. sıradayız. Bu eylem planının revize edilmiş halini cuma günü kamuoyumuza, özel sektörümüze bakanlarımızla birlikte açıklamış olacağız. Kanunların dışında da yönetmelikler, idari düzenlemeler var. Büyük bir reform paketi. Eylem planı 100'ün üzerinde maddeden oluşuyor. İflas erteleme davaları şu an 6-8 sene sürüyor. Borca battığını söyleyen şirket geliyor, mahkemeye başvuruyor. Siz alacaklı olarak mağdur oluyorsunuz. Bu süreçleri kısaltıyoruz. 23 aya indiriyoruz. Borca batık olmasını da beklemeyeceğiz. Alacaklılarla masaya oturacaklar, anlaşmalara göre de olayın seyri belli olacak. Bu çalışmalara hız verdik. Şu anda bu kanun Meclis'te. Bu iş dünyasına büyük kolaylık getirecek. Temelinde de şirketi kurtarma esaslı bir düzenleme yapacağız.

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