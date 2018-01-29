Başbakan Yardımcısı Bozdağ, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili olarak, "Türkiye, uluslararası toplumun eleştirilerinden çekindiği için değil doğru olduğuna inandığı, inancının, ahlakının, ordu geleneğinin kendisine emri olduğu için sivilleri korumaktadır, onların kılına zarar gelmemesi için büyük bir dikkat, itina ve hassasiyet göstermektedir. Kılı kırk yaran bir dikkatle operasyon sürdürülmektedir." dedi.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen "Vahyin Kutsadığı Şehir: Kudüs" başlıklı Uluslararası Konferansa katıldı. Bozdağ, buradaki konuşmasında Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.
"ZEYTİN DALI HAREKATI NE KADAR SÜRECEK?"
Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "Türkiye'nin başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ne kadar sürecek? Herkes bunu tartışıyor. Biz çok net söylüyoruz. Sınırlı olsun, süreli olsun diyenlere de net söylüyoruz. Zaten bu harekat sınırlı bir harekat. Kapsamı belli bir harekat. Nedir? Kapsamı Afrin bölgesinin sınırları içerisindeki terör örgütleri ve teröristlerdir. Yani bu bölgedir. Ne kadar sürecek? O da bu bölgedeki terör örgütleri ve son terörist etkisiz hale getirilinceye, bölgede huzur ve güven ve istikrar sağlanıncaya kadar oradaki insanlar barışın ve hürriyetin tadını tadıncaya kadar, bu devam edecektir. Harekat başarıya ulaştıktan sonra Türkiye oradan ayrılacaktır. Türkiye işgalci değildir, bölgede kalıcı hiç değildir."
"TÜRKİYE, KÜRT KARDEŞLERİMİZİN DE DEVLETİDİR"
Bozdağ, "Bu harekatın hedefi Kürt kardeşlerimiz değildir. PKK terör örgütü ve Türkiye'nin aleyhine çalışan başkaca terör örgütleri ve uluslararası karanlık çevreler; 'Türkler, Kürtleri öldürüyor' şeklinde haberler yapıyorlar, 'sivillere vuruyor' şeklinde haberler yapıyorlar. Bunların tamamı yalan haberlerdir. Türkiye, Kürt kardeşlerimizin de devletidir." dedi.
"AKIL KARI DEĞİL"
Bozdağ, "Türkiye'nin sınırında ve yanı başında bir terör devletinin kurulmasına göz yummasını beklemek, izin vermesini beklemek akıl karı değildir." açıklamasında bulundu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.