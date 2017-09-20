Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, "Uluslararası Kültür Turizm ve Demokrasi Kurultayı Medya Çalıştayı"na katıldı.

Çalıştayda açıklamalarda bulunan Bozdağ, "(IKBY'nin referandum kararı) Bu, tehlikeli bir yoldur, doğru bir iş değildir. Barzani ateşle oynuyor. Bu ateş Barzani'yi önce yakar, sonra da başkalarını yakar. Doğru olan bu ateşle oynamaktan vazgeçmektir, aklıselime teslim olmak, referandumu iptal etmektir" diye konuştu.

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