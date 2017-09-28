Başbakan Yardımcısı Bozdağ: Başbakan Yıldırım ile İbadi yüz yüze görüşecek

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Kuzey Irak'taki referandumun gayrimeşru olduğunu ve Türkiye açısından yok hükmünde olduğuna dikkati çekerek, "Bizim için Irak'ın toprak bütünlüğü esastır. Irak'la olan ilişkilerimizde ana prensiplerimiz bunlar. Türkiye, aklı selimle, sağduyu ile bir yaklaşımı ortaya koymuştur. Barzani ve ekibine çağrıda bulunmuştur. 'Vakit var, bundan dönün' çağrılarını defalarca yineledik. Sınır bölgesinde askeri hareketlilik oldu,TSK bir tatbikat da başlattı. Orada şu anda tatbikata Irak merkezi hükümetine bağlı askerler de katılıyor. Biz, bu noktada çok net, yapılması gerekenlerin hepsini aklı selim ile yapmaya, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'ni bu yanlış yoldan dönmesi için büyük bir çaba sarf etti. Referandumun gerçekleşmesi bir şey değiştirmez, çünkü gayrimeşrudur" diye konuştu.

YILDIRIM VE İBADİ GÖRÜŞECEK

Barzani'nin bu süreçte Türkiye'yi dinlemediğini anlatan Bozdağ, bugün gelinen noktada Türkiye'nin muhatabının Irak Merkezi Hükümeti olduğunu ve bölgedeki süreçleri beraber yönetme kararında olduklarını söyledi. Bozdağ, Irak Başbakanı İbadi ile Başbakan Yıldırım'ın ilerleyen süreçte bir araya geleceğini ve yüzyüze görüşeceğini ifade etti.

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