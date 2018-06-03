Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "FETÖ/PDY'yi ilk terör örgütü kabul ve ilan eden Başbakan da Cumhurbaşkanı da lider de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır." dedi.

Bozdağ şunları söyledi:

"FETÖ/PDY terör örgütü ile kararlı bir mücadele varsa bu, hiç tartışmasız ve şüphesiz Cumhurbaşkanımız Erdoğan ve arkadaşları sayesindedir. Bundan 5 yıl,10 yıl önce diğer bir ifadeyle FETÖ'nün devletimize, vatanımıza ve dinimize ihaneti ortaya çıkmadan önce söylenmiş bazı sözleri gündeme getirerek, sadece FETÖ'cüleri sevindirirsiniz, bizim FETÖ ile mücadelemize ve bu mücadeledeki kararlılığımıza zarar veremezsiniz."

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