Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine tepki

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, A Haber canlı yayınında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada bazı medya kuruluşlarına ilişkin açıklamalarını değerlendirdi.

AA'nın haberine göre; Kılıçdaroğlu'nun medya özgürlüğüne ve ifade hürriyetine yönelik tehditlerde bulunduğunu ifade eden Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu lanetlediğini söyledi.

Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun kimsenin boynuna ip geçiremeyeceğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kılıçdaroğlu, benim yularım bir başkasının elinde demek istiyor. Şu anda Kılıçdaroğlu, bağımsız bir genel başkan gibi konuşmuyor. Türkiye'ye karşı yürütülen uluslararası komploların, Türkiye'ye ve Türk milletine diz çöktürmek isteyen çevrelerin gönüllü işbirlikçisi ve taşeronudur. Ben soruyorum, CHP'nin genel başkanının yuları kimin elinde?"

"BÜYÜK BİR YANLIŞTIR"

Bozdağ, eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davanın görülmeye başlandığı hafta, Kılıçdaroğlu'nun büyük bir iftira kampanyası başlattığına işaret etti.

ABD'de tiyatro sahnelendiğini, bu tiyatronun Amerika'daki ayağında Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının bulunduğunu, Türkiye'deki ayağında ise Kılıçdaroğlu'nun olduğunu ifade eden Bozdağ, Kılıçdaroğlu'nun terör örgütleriyle aynı hedefe koşmaktan imtina etmediğini söyledi.

Bozdağ, şunları kaydetti:

"Her gün medya özgürlüğünden, ifade hürriyetinden bahsediyorlar ama kendileri gibi düşünmeyen, kendi iftiralarına inanmayan, başka düşünceleri paylaşan medya organlarına gelince onları 'havuz medyası' olmakla suçluyorlar. Bununla yetinmeyip, onları tehdit edip, susturmaya kadar varan bir gayri ahlaki tavır ortaya koyuyorlar. Bu fevkalade büyük bir yanlıştır. Kılıçdaroğlu ve avanesi ne A Haber'i ne ATV'yi ne diğer farklı görüşte olan basın yayın organlarını susturabilir. Türkiye'de basın özgürdür, özgür olmaya devam edecektir."

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisince Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen "Eşitlik ve Adalet Kadın Buluşması"nda, şu sözleri sarfetmişti:

"Havuz medyası, buradan onlara da seslenmek istiyorum. Bu Rıza Sarraf'ı televizyona çıkardılar. Arkasına Türk bayrağını koydular. Yani Türk bayrağını fon olarak kullandılar. Bir sahtekarın arkasına, Türk bayrağını fon olarak kullanan havuz medyasını şiddetle kınıyorum. A Haber'i de kınıyorum A televizyonunu da kınıyorum. Bu sahtekarı, şarlatanı hiç utanmadan televizyona çıkaracaksınız, hiç utanmadan arkasına Türk bayrağı koyacaksınız. Hiç utanmadan bir de tweet atıyorlar 'Rıza Sarraf'a şeref madalyası takmalıydık.' Buyur tak bakalım. Şeref madalyasını nereye takacaksın? Ama ben senin boynuna neyi takacağımı çok iyi biliyorum. Sen vatan hainisin. Bir sahtekara, kendini bilmeze, şarlatana, rüşvetçiye Türk bayrağını fon olarak kullandırtamazsın. Kullandırtan adam vatan hainidir. Açık ve net söylüyorum vatan hainidir."

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