Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Haymana'da düzenlenen 34. İl Müftüleri İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Sahte bal satıyorlar, arasında din anlatıyorlar. Sahte bazı maddeler satıyorlar, arasında başka şeyler anlatıyorlar. Cinsel bazı objeler satıyorlar, arkasından önünden din anlatan insanlar. Buralara çıkıp televizyonlarda din anlatanlara da buradan sesleniyorum, kendinizi bu tüccarlara kullandırmayın." dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, teröristlerin Kur'an-ı Kerim'e patlayıcı tuzaklamasına ilişkin "Bunlara 'din düşmanı' dediğimizde bazı zavallılar ayağa kalkıyor, bazı hocalar bunlarla beraber alternatif cuma namazları kılıyor, kıldırıyorlar. Onlara sesleniyorum, bu alternatif cuma namazı kıldırdığınız, önüne geçip durduğunuz alçaklar kitabımız Kuran-ı Kerim'in içerisine bombaları koyuyorlar, Kuranları ayaklar altına alıyorlar ve insanları Kuran'ın içindeki bombalarla şehit ediyorlar." diye konuştu.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN İMANINI, İHLASINI KİMSENİN TARTIŞMAYA HAKKI YOK"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın imanını, ihlasını, amelini, Kuran'a ve sünnete sadakatini, Allah ve Resulüne olan sevgisini ve bağlılığını, gerektiğinde bunlar için canını feda etmekten çekinmeyecek bir imana sahip olduğunu kimse tartışamaz. Kimsenin bunu tartışmaya hakkı yoktur."

"DİN BİR MAGAZİN KONUSU DEĞİLDİR"

"Din bir magazin konusu değildir. Fazla reyting için kullanılacak bir malzeme hiç değildir."

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