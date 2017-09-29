Başbakan Yardımcısı Bozdağ: IKBY'nin Ankara'daki temsilcisine 'Türkiye'ye gelme' denildi

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "(IKBY'nin gayrimeşru referandumu) Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin Ankara'daki temsilcisine, 'Türkiye'ye gelme' denildi ve şu anda Türkiye'ye gelmesi söz konusu değil. Peşmergeye dönük Türkiye'nin yaptığı eğitimler ve başka destekler vardı, bu desteklerin tamamı sona erdirildi. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bundan sonra Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi dahil Kuzey Irak'ta yaşayan insanlarla ilgili konular dahil hudut dahil bütün konular, yani vize konusu, hudut kapıları konusu, ulaşım konusu, bütün konularda Türkiye'nin muhatabının sadece Irak merkezi hükümeti olduğunu açıkladı. Bizim muhatabımız Irak Merkezi Hükümeti'dir." dedi.

bekir bozdağ

Kuzey Irak