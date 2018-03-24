Partisinin İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak üzere kente gelen Bozdağ, Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Lig'e yükselen Sorgun Belediyespor'un Sorgun ilçesindeki otelde düzenlenen şampiyonluk yemeğine katıldı.

Başarılarından dolayı sporcuları kutlayan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporun içinden geldiğini hatırlattı.

Bozdağ, "İktidarımız döneminde spora büyük önem verdik. Birçok il ve ilçede yeni statlar ve kapalı spor salonları yaptık. Sorgun Stadı'yla Kapalı Spor Salonu da yine bizim dönemimizde yapıldı." diye konuştu.

Sorgun Belediyespor Voleybol Takımı'nın kazandığı şampiyonluğun büyük bir başarı olduğuna dikkati çeken Bozdağ, şunları kaydetti:

"Belediye başkanımızı dinlerken gerçekten hem futbol takımının hem voleybol takımının hem tekvandoda hem de krosta nasıl başarılara imza atıldığını, herkes gibi ben de göğsüm kabararak dinledim. Tabii maçları yakından takip etme imkanım olmadı ama zaman zaman belediye başkanımız voleybol takımından, futbol takımının başarılarından bizlere bahsetti. Onun için yaptıklarınızdan her zaman gurur duydum.

Allah gücünüze güç katsın diyorum. İnşallah 1. Lig'de de voleybol takımı büyük başarılara imza atar. Güç sizde. İstanbul’da veya başka yerde olan takımlardan sizin bir farkınız yok. İnandıysanız, nasıl başardıysanız 1. Lig'de de başaracaksınız. Çok değerli kaptanınız var. Ben inanıyorum ki onunda tecrübesinden faydalanırsınız, 1. Lig'de adınızdan söz ettirirsiniz."

Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ve AK Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal da sporcuları kutlayarak başarılarının devamını diledi.