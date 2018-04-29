Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ açıklamalarda bulundu.

AA'nın aktardığına göre Bozdağ, "Kurmaya çalıştıkları çatı daha inşaat aşamasında başlarına yıkıldı, CHP de diğer partiler de bu çatının altında kaldılar" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, "(İYİ Partiye geçen 15 milletvekili) Bu olay Güneş Motel hadisesinden daha çirkin bir siyasi ahlaksızlık fotoğrafıdır ve milletvekillerinin, grup başkanvekili ve genel başkan yardımcısının arkasındaki fotoğrafı ben hiç unutamıyorum. Koca koca vekiller ağlıyorlar, yüzlerinden düşen bin parça ve Genel Başkan kendi vekillerini boynu bükük bir şekilde, ağlaya ağlaya bir başka yere gönderdi." diye konuştu.

Bozdağ, "(İYİ Partiye geçen 15 milletvekili) Onları demokrasi kahramanı olarak ilan etti, kumpası bozduklarını söyledi ama belli ki demokrasi kahramanlıkları fazla sürmedi. Hemen geri dönmek gibi bir zaruret ortaya çıktı. Şimdiden Sayın Genel Başkan geri dönüşleri için altyapı oluşturuyor ki kamuoyunda geri dönüşleri izah zorunda fazlaca kalması diye." ifadesini kullandı.

"ADAYLIKTAN KAÇINIYOR, ADAY OLMAKTAN KORKUYOR"

Başbakan Yardımcısı Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile ilgili, "Kendi adaylıktan kaçınıyor, aday olmaktan korkuyor. Etrafı onu aday olmaya zorlamasın diye sürekli gerekçeler üretiyor. Her gün Cumhurbaşkanımıza diyor ki Çık bir televizyonda tartışalım. Yüreğin yetiyorsa gel konuşalım. diyor. O zaman senin yüreğin yetiyorsa işte meydan. İşte Sayın Cumhurbaşkanımız bizim Cumhur İttifakımızın adayı, bizim adayımız. Sen de kimlerin adayı oluyorsan ol, Türkiyenin meydanlarında yarışın. Hakem aziz Türk milleti olsun ve kararını ona göre versin." dedi.

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