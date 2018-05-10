Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için, yurtdışı seçmenlerin oy verme sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Yurtdışı seçmenlerin ilk oylarını 7 Haziran’da sandıklara atacağını ifade eden Çavuşoğlu, “Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak seçimler için yurtdışı temsilciliklerde oy verme işlemi 7 Haziran’da başlayacak. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın demokratik haklarını sorunsuz kullanabilmeleri için seçmen kütüklerini kontrol etmeleri gerekiyor. 12 Mayıs 2018 tarihine kadar YSK tarafından ilan edilen Yurtdışı Seçmen Kütüğünü kontrol etmelerini ve gerekiyorsa adres beyanında bulunmalarını önemle tavsiye ediyoruz. Zira seçmen niteliğine sahip ve yerleşim yeri yurt dışı olan vatandaşlarımızın yurt dışında oy kullanabilmeleri için yurtdışı seçmen kütüğüne kayıtlı olmaları gerekli” dedi. 12 Mayıs’tan sonraki itirazların geçersiz olacağına dikkat çeken Çavuşoğlu, “Vatandaşlarımızın bir an önce www.ysk.gov.tr adresi üzerinden veya yine YSK tarafından vatandaşlarımızın hizmetine sunulmuş olan ‘Yurtdışı Seçmen Mobil Uygulaması’ üzerinden sorgulamalarını yapmaları önemli” dedi.
Yurt dışında yaşayan vatandaşların 7 Haziran’dan 19 Haziran’a kadar 60 ülkedeki 123 temsilcilikte, ayrıca 36 gümrük kapısında da 7 Hazian-24 Haziran tarihleri arasında oylarını kullanabileceğini ifade eden Çavuşoğlu, “Burada bir hususu da hatırlatmakta fayda var. İkameti yurtdışında olan vatandaşlarımız seçim süreci içerisinde Türkiye’de bulunuyorlarsa yurt dışına çıkış yapmaksızın 7 – 24 Haziran tarihleri arasında ilan edilen 36 gümrük kapısında oylarını kullanabilecekler” dedi.
VATANDAŞ İSTEDİĞİ TEMSİLCİLİKTE OY VEREBİLECEK
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu şöyle dedi: “Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için geçtiğimiz Anayasa Değişikliği Halkoylamasında yeni bir uygulama devreye girmişti. Buna göre vatandaşlarımız diledikleri temsilciliklerde oylarını kullanabildi. 24 Haziran'da gerçekleşecek seçimlerde de yurtdışında yaşayan vatandaşlarımız için bu uygulama devam edecek. Yurtdışındaki vatandaşlar, farklı bir konsoloslukta kayıtlı olmalarına rağmen, oy verme gününde kendilerine en yakın buldukları veya istedikleri temsilcilikte oy kullanabilecek. Örneğin, seçmen kaydı Fransa’da bulunan bir vatandaşımız seçim günü Almanya’da ise oradaki herhangi bir temsilcilikte oyunu kullanabilecek.
YTB VATANDAŞI BİLGİLENDİRECEK
Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu kendi görev alanında bulunan Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın yurtdışında yaşayan seçmenleri bilgilendireceğine de vurgu yaptı. Çavuşoğlu, “Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığımız gerekli hazırlığını hızla tamamladı, yurtdışı vatandaşlarımızın sandığa gitmelerini teşvik etmek amacıyla geniş bir iletişim kampanyası yürütecek. Bu kapsamda seçim web sitesi, afiş, ilan, broşür, film ve infografikler hazırlayarak vatandaşları bilgilendirici çalışmalar yürütecek. Vatandaşlar bu çalışmalara kurumun sosyal medya hesaplarından ve secim.ytb.gov.tr adresinden ulaşabilecek” dedi.
Yurtdışındaki vatandaşların Türkiye’ye ilişkin söz sahibi olmalarının önemine değinen Çavuşoğlu, seçimlerdeki yüksek katılımın vatandaşların anavatana olan aidiyetlerini ve ilgilerini göstermesi açısından önem arz ettiğini belirtti.
ADRES GÜNCELLEMESİ NASIL YAPILACAK?
Yurtdışı Seçmen Kütüğünde ismi bulunmayan veya kayıtlarında düzeltme yapmak isteyen vatandaşların, en yakın dış temsilciliğe nüfus cüzdanları ile başvurmaları gerekiyor. Vatandaşlar bu süre zarfında yurtiçinde olmaları durumunda, bulundukları yere en yakın Nüfus Müdürlüğüne pasaportlarıyla birlikte başvurabilecek.
SEÇİM İSTATİSTİKLERİ
Yurtdışında yaşayan vatandaşlar 2012 yılında yapılan düzenlemenin ardından ilk defa 2014 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oylarını kullandı. Bu tarihten sonra yurtdışındaki vatandaşların bulundukları ülkelerde oylarını rahat bir şekilde kullanabilmeleri için çalışmalar yürütülerek gerekli yasal düzenlemeler çıkarıldı. Bu çalışmaların ardından 2014 yılında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy kullanan yurtdışı seçmen sayısı 531 bin iken, bu sayı 7 Haziran 2015 Seçimlerinde 1 Milyon 56 bine, 1 Kasım 2015 Seçimlerinde 1 Milyon 298 bine, 16 Nisan 2017 Referandumunda da 1 Milyon 424 bine ulaştı. Yurtdışı seçmenlerin siyasal katılımı her geçen yıl daha da yükseldi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.