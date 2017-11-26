Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu: Türkiye'de maalesef bir ana muhalefet yok

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Yıldırım Bayezid Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen DSİ temel atma töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti iktidarlarından sonra bu ülkede hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını söyledi.
AA'nın haberine göre; uluslararası vesayet odaklarının çeşitli tuzaklar kurduğunu dile getiren Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Geldiğimiz noktada Türkiye'nin kaderiyle partimizin kaderi örtüşmüştür. bunu bugün bizi desteklemeyen, bize sandıkta oy vermeyen kardeşlerimiz ve vatandaşlarımız da söylemekten imtina etmiyorlar. Çünkü biz, vatan sevdası, vatan aşkı ve millet rüyasıyla bu yola devam ediyoruz. Biz yanlışları değerlendireceğiz sizlerin oylarına sunacağız ve sizler karar vereceksiniz. Adam, bundan birkaç gün önce bir platformda, belediye başkanları toplantısı herhalde yine konuşmuş. Diyor ki, 'Türkiye'de suç işleme oranları CHP'li belediyelerde daha az.' Yani AK Partili ve diğer siyasi partili belediyelerde suç işleme oranı daha çok.
Bunun bir istatistiki verisi var mı? Bunun bir değerlendirmesi var mı? Neye istinaden bunu söylüyorsun onu izah etsene önce, ondan sonra söylesene. Yok böyle bir şey. Ama bunun altında ne var biliyor musunuz. Bunun altında Cumhuriyet Halk Partisi'nin önceden bu yana hazzetmediği millete karşı alerji var başka da bir şey yok. Çünkü milletten hazzetmiyorlar. Kendisine oy vermeyen milleti peşinen suçlu ilan ediyor. Yani seçmenin bir kısmını ötekileştiriyor. Böyle bir yaklaşım olabilir mi. Muhalefet edeceğim diye kadına şiddeti meşru gösterecek bir seviyeye geliyor. Bu kabul edilebilir mi? Türkiye'de maalesef bir ana muhalefet yok."
Başbakan Çavuşoğlu ve Bakan Eroğlu'nun yanı sıra törene katılan protokol üyeleri, DSİ tarafından inşa edilecek İznik Barajı, Gölecik Barajı, Gemlik Hamidiye Göleti Sulaması, İnegöl Alangünü Barajı Sulaması, Gemlik Küçükkumla Barajı Sulaması, İnegöl Olukman Tekke Göleti ile 1 adet taşkın koruma tesisinin, butona basarak temelini attı.
Törende ayrıca ceviz, fıstıkçamı, yaban mersini ve defne türlerinden oluşan toplam 3 bin adet fidan da ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.
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