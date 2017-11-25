Son dakika : Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: DEAŞ, laboratuvar ortamında üretilen Frankeştayn

Kocaeli'de bir programda konuşan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Laboratuvar ortamlarında üretilerek çoğaltılan Frankeştaynlar, sadece bölgemizin değil Dünya'nın tamamını kana bulayan mikroplar haline geldi" dedi.

İHA'nın haberine göre, AK Parti Derince İlçe Kongresi, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık'ın katıldığı törenle yapıldı. Törene Işık'ın yanısıra AK Parti Kocaeli Milletvekilleri, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Kongrede söz alan Bakan Işık, DEAŞ terör örgütünü laboratuvar ortamında üretilen mikroplara benzetti.

"DEAŞ LABARATUVARDA ÜRETİLEN FRANKEŞTAYNLAR GİBİ"

Dün Mısır'da meydana gelen patlamadan bahsederek sözlerine başlayan Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, "Bir saldırı sonucunda Allah'ın evinde kutsal bir mekanda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralanan kardeşlerimize de Allah'tan acil şifalar diliyorum. Maalesef bir takım mahfillerden üretilen Frankeştaynlar, artık sadece bölgemizin değil bütün bölgenin başına bela oldu. Adeta laboratuvar ortamlarında üretilerek çoğaltılan teröristler, sadece bölgemizin değil dünyanın tamamını tehdit eden, kana bulayan adeta mikroplar haline geldi" dedi.

Teröristlerinin kendi başlarına ortaya çıkmadığını dile getiren Işık, "Bu teröristler ve terör örgütleri, yerden pıtrak gibi çıkmadı. Bunlar İslam Dünyası'nın istikrarsızlaştırılması ve özellikle de dünyaya kapkara, kötü bir İslam anlayışının, algısının satılması için üretildi. Şu DEAŞ'ın, terör örgütlerinin İslam'a verdiği zararı acaba hangi Haçlı ordusu verebilirdi? Bir barış, huzur dini olan İslam dini algısına acaba dünyada hangi İslam düşmanı bu kadar katkıda bulunabilirdi? Erişimin, ulaşımın çok kolaylaştığı bir dönemde, insanın içerisinde kopan fırtınalara cevap verecek yüce dinimizin tüm dünyanın gözünde terörle eşdeğer hale getirme çabaları, zannediyor musunuz ki kendiliğinden oluşuyor. Hayır, bir takım laboratuvarlarda mikroplar elverişli ortamlarda çoğaltılarak bütün dünyaya maalesef yaygınlaştırılıyor. Bu mikroplar sayesinde de hem bölgemiz hem İslam Dünyası ve insanlık, büyük bir huzursuzluğun içerisine sürükleniyor" diye konuştu.

"BUGÜN ARTIK DÜNYANIN HİÇBİR MERKEZİ TERÖRE KARŞI GÜVENLİ BİR LİMAN DEĞİL"

Yaşananları bilim-kurgu filmlerine benzeten Işık, "Aslında pek çok filmde benzer senaryoları izledik. Bu mikroplar kontrolden çıkar, dünyayı yok etme noktasına gelirken bir film kahramanı çıkar son saniyede bunları yener. Ama gerçek hayatta bir film kahramanı çıkıp son saniyede bunları yenemeyebilir. Bugün artık dünyanın hiçbir merkezi teröre karşı güvenli bir liman değil" şeklinde konuştu.

Son olarak ABD'nin PYD'ye dağıttığı silahların toplanması gerektiğine değinen Işık, "Biz PYD, terör örgütünün uzantısı dediğimizde, 'Biz bunlarla bir süre iş birliği yapmamız gerekiyor' sözleriyle Rakka operasyonunu PYD ile yaptılar. Operasyonu yaparken de PYD'ye silah veriler. 'Bu silahlar PYD'nin operasyonda kullanacağından daha öte silahlar.' ABD Savunma Bakanı ile yoğun müzakerelerimiz neticesinde bana bir mektup gönderdiler, 'PYD ile ilişkimiz geçicidir. Rakka operasyonu bittiğinde bu silahları toplayacağız.' Operasyonun bittiğini açıkladılar. Şimdi hükumet olarak beklentimiz PYD'ye verilen silahların geri toplanmasıdır. ABD'nin Türkiye kamuoyunu iyi niyetli olduğuna dair ikna edebilmesi için atması gereken önemli adımlardan birisi bu silahları geri toplamaya başlamasıdır" ifadelerini kullandı.

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