Başbakan Yardımcısı Fikri Işık: Rıza Sarraf'ın rahat tavrı herkesin dikkatini çekti

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, ABD'deki Hakan Atilla davasında mahkemede tanık olarak ifade veren Rıza Sarraf ( Reza Zarrab) ile ilgili açıklamalarda bulundu. Işık, "Elbetteki orada konuşulan her kelime kesinlikle kaydediliyor, değerlendiriliyor ve gerekli tüm birimlerimiz gerekli değerlendirmeleri de mutlaka yapacaktır" diye konuştu.

"AMERİKALI GAZETECİLERİN YORUMLARI 'SANKİ BİR CEO GİBİ ANLATTI' DİYOR"

"Burada bir kere Rıza Sarraf'ın kendinden çok emin. Bir suçlu değil de sanki olayları son derece rahat anlatan tavrı herkesin dikkatini çekti. Hatta bazı Amerikalı gazetecilerin yorumları sanki bir CEO gibi anlattı diyor." diyen Işık, şunları kaydetti:

"Ümit ve temenni ederiz ki; Türkiye'ye karşı bir komplonun içerisinde ne Sarraf ne de bu dava ile ilgili kimse bulunmaz. Türkiye'nin itibarına ve ekonomisine yönelik de bir komplonun asla Türkiye tarafından kabul edilmeyeceğinin herkes tarafından çok iyi bilinmesi lazım. Bu dava baştan beri Türkiye'ye yönelik bir iftira kampanyasına dönüştürüleceği yönünde güçlü emareler taşıyordu. Özellikle hem Türkiye'nin ekonomik olarak sıkıştırılması bir darboğaza çekilmesi hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bir komplonun kurulması ile ilgili işaretler önceden beri geliyordu.

"ORADA KONUŞULAN HER KELİME KAYDEDİLİYOR"

Bu noktada Türkiye böyle bir komploya asla ve asla boyun eğmez. Türkiye bu noktada kendisine yönelik oluşturulmak istenen bu tip senaryolara kesinlikle pabuç bırakmaz. Yakinen bütün ilgili birimlerimiz elbetteki izliyor. Elbetteki orada konuşulan her kelime kesinlikle kaydediliyor, değerlendiriliyor ve gerekli tüm birimlerimiz gerekli değerlendirmeleri de mutlaka yapacaktır. Ama bu davanın Türkiye Cumhuriyetine yönelik bir özellikle kumpasa dönmemesi için de herkesin çok dikkatli davranması gerektiğini düşünüyoruz. Takip edeceğiz."

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