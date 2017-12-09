Türkiye AB ilişiklerinde son 1.5 yıldır yaşanan tıkanıklığı aşmaya yönelik diyalog toplantılarına bir yenisi eklendi. AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik İşbirliği Toplantısı Türk hükümetinden üç bakanın katılımıyla dün Brüksel’de gerçekleştirildi.
Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre, toplantıda Türkiye’yi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci temsil etti. Şimşek ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jryki Katainen ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin son yollarda terör olaylarının yanı sıra darbe girişimi gibi büyük şoklar yaşadığına dikkat çeken Şimşek şunları söyledi:
“Buna rağmen çok başarılı bir ekonomik büyüme hikayesi gerçekleştirdik. Yaşadıklarımız Avrupa’da başka bir ülkenin başına gelseydi, gerileme ya da duraklama dönemine girerdi. Olağanüstü hal uygulaması sonrasında Türkiye’de modernizasyon süreci devam ediyor. Biz Türkiye’yi dini görünümlü bir suç örgütünden kurtardığımıza inanıyoruz. Dostlarımızın bizi anlayışla karşılamasını ve yardımcı olmasını bekliyoruz. Hukukun üstünlüğü, demokratik standartların yükseltilmesi ve bireysel özgürlükler konusundaki taahhütlerimiz geçerli. Vize serbestisine ilişkin olarak yeni bir pozisyon belgesi sunmaya hazırlanıyoruz. Hükümetimiz AB üyelik sürecine ivme kazandırmaya kararlıdır. AB’yi değişimin motor gücü olarak görüyoruz.
AVRUPA BİRLİĞİ 300 MİLYAR DOLAR TİCARET FAZLASI VERDİ
Mehmet Şimşek, Gümrük Birliği’nin başlangıcından beri AB’nin Türkiye’yle ticarette 300 milyar dolarlık fazla verdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Alman arkadaşlarımız Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda işleri yavaşlatmaya çalışıyorlar. Hayrete düşüyoruz. Kendi ayaklarına sıkıyorlar. Türkiye, rekabetten korkmadığı için Gümrük Birliği’ni güncellemek istiyor. Korumacı ekonomi politikalarının uygulanmasını istemiyoruz. Bizler daha açık, rekabetçi, üretken, girişimci ekonomi olmak için Gümrük Birliği’nin güncellenmesini istiyoruz. Bu güncelleme, Türkiye’nin AB’yle ticaret hacmini 2 katına çıkaracak. Bundan herkes fayda sağlayacak. Avrupa’daki dostlarımız daha akılcı ve daha az duygusal davranmalı.” Katainen de Türkiye ile dondurulan sürecin ilişkilerin sonlandırılması anlamına gelmediğini vurgularken, “Süreç yeniden başladığında bunu AB’nin Türkiye’ye bir hediyesi gibi görmemek lazım” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.