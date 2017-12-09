Türkiye AB ilişiklerinde son 1.5 yıldır yaşanan tıkanıklığı aşmaya yönelik diyalog toplantılarına bir yenisi eklendi. AB-Türkiye Yüksek Düzeyli Ekonomik İşbirliği Toplantısı Türk hükümetinden üç bakanın katılımıyla dün Brüksel’de gerçekleştirildi.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre, toplantıda Türkiye’yi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ile Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci temsil etti. Şimşek ile Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Jryki Katainen ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin son yollarda terör olaylarının yanı sıra darbe girişimi gibi büyük şoklar yaşadığına dikkat çeken Şimşek şunları söyledi:

“Buna rağmen çok başarılı bir ekonomik büyüme hikayesi gerçekleştirdik. Yaşadıklarımız Avrupa’da başka bir ülkenin başına gelseydi, gerileme ya da duraklama dönemine girerdi. Olağanüstü hal uygulaması sonrasında Türkiye’de modernizasyon süreci devam ediyor. Biz Türkiye’yi dini görünümlü bir suç örgütünden kurtardığımıza inanıyoruz. Dostlarımızın bizi anlayışla karşılamasını ve yardımcı olmasını bekliyoruz. Hukukun üstünlüğü, demokratik standartların yükseltilmesi ve bireysel özgürlükler konusundaki taahhütlerimiz geçerli. Vize serbestisine ilişkin olarak yeni bir pozisyon belgesi sunmaya hazırlanıyoruz. Hükümetimiz AB üyelik sürecine ivme kazandırmaya kararlıdır. AB’yi değişimin motor gücü olarak görüyoruz.

AVRUPA BİRLİĞİ 300 MİLYAR DOLAR TİCARET FAZLASI VERDİ

Mehmet Şimşek, Gümrük Birliği’nin başlangıcından beri AB’nin Türkiye’yle ticarette 300 milyar dolarlık fazla verdiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Alman arkadaşlarımız Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda işleri yavaşlatmaya çalışıyorlar. Hayrete düşüyoruz. Kendi ayaklarına sıkıyorlar. Türkiye, rekabetten korkmadığı için Gümrük Birliği’ni güncellemek istiyor. Korumacı ekonomi politikalarının uygulanmasını istemiyoruz. Bizler daha açık, rekabetçi, üretken, girişimci ekonomi olmak için Gümrük Birliği’nin güncellenmesini istiyoruz. Bu güncelleme, Türkiye’nin AB’yle ticaret hacmini 2 katına çıkaracak. Bundan herkes fayda sağlayacak. Avrupa’daki dostlarımız daha akılcı ve daha az duygusal davranmalı.” Katainen de Türkiye ile dondurulan sürecin ilişkilerin sonlandırılması anlamına gelmediğini vurgularken, “Süreç yeniden başladığında bunu AB’nin Türkiye’ye bir hediyesi gibi görmemek lazım” dedi.