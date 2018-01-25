Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Davos’ta yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde Zeytin Dalı Harekâtı’nın gündeme gelmediğini söyledi. 48. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) dolayısıyla bulunduğu Davos’ta BloombergHT’nin canlı yayınına katılan Şimşek, “Zeytin Dalı Harekâtı’nın ekonomiye etkisini sınırlı görüyorum. Önemli bir operasyon, Türkiye’nin gücünü, kudretini ortaya koyuyor ama mali alanımız da çok güçlü” dedi. Yatırımcılara yeni teşvik sistemini anlattığını kaydeden Şimşek, “Yatırımcıları çok ilgili buldum. Zaten yatırım yapıyorlar ama muhtemelen yatırımlarını daha güçlü bir şekilde artıracaklar” dedi. Şimşek, yakında yatırım ortamını iyileştirecek, Türkiye’de iş yapmayı kolaylaştıracak çok güçlü bir reformun geleceğini belirtti. Şimşek, “2019 sonrasında çok güçlü şekilde sektörel, yapısal dönüşümü tamamlayacağız. Türkiye’nin dış ticaret anlamındaki darboğazları geride kalacak. Enflasyon tek haneye inecek” dedi.

Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Davos’ta yatırımcılarla yaptığı görüşmelerde Zeytin Dalı Harekâtı’nın gündeme gelmediğini söyledi. 48. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) dolayısıyla bulunduğu Davos’ta BloombergHT’nin canlı yayınına katılan Şimşek, “Zeytin Dalı Harekâtı’nın ekonomiye etkisini sınırlı görüyorum. Önemli bir operasyon, Türkiye’nin gücünü, kudretini ortaya koyuyor ama mali alanımız da çok güçlü” dedi. Yatırımcılara yeni teşvik sistemini anlattığını kaydeden Şimşek, “Yatırımcıları çok ilgili buldum. Zaten yatırım yapıyorlar ama muhtemelen yatırımlarını daha güçlü bir şekilde artıracaklar” dedi. Şimşek, yakında yatırım ortamını iyileştirecek, Türkiye’de iş yapmayı kolaylaştıracak çok güçlü bir reformun geleceğini belirtti. Şimşek, “2019 sonrasında çok güçlü şekilde sektörel, yapısal dönüşümü tamamlayacağız. Türkiye’nin dış ticaret anlamındaki darboğazları geride kalacak. Enflasyon tek haneye inecek” dedi.

‘AB İLE İLİŞKİLER DİPTEN DÖNDÜ’

Davos’ta BloombergHT Ekonomi Koordinatörü Gökhan Şen’in sorularını yanıtlayan Şimşek, Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği Anlaşması’nın güncellenmesine yönelik sorular üzerine, orta vadede iyimser olduğunu, kısa vadede ise AB’nin rasyonel davranmadığını dile getirdi. Şimşek, “AB ile ilişkiler dipten döndü diyebilir miyiz?” sorusuna, “Döndü” yanıtını verdi.

‘KGF BAZI ÜLKELERE İLHAM KAYNAĞI OLACAK’

Şimşek, yayından sonra attığı tweet’te Davos’ta yaptığı görüşmelerde Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) işleyişine ilişkin epey soru geldiğini kaydederek “Türkiye’de uyguladığımız sistem bazı ülkelere ilham kaynağı olacak gibi. Hazine destekli sistem yeni dönemde ihracat ve yatırımları önceliklendirecek” diye yazdı.

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