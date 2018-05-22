Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama

Twitter'dan açıklama yapan Şimşek, "Özenle ve dikkatle belirlenmiş listelerde yer alan partimizin 27. dönem milletvekili adaylarını tebrik ediyor, başarılar diliyorum. Sürecin zaferle taçlanmasını temenni ediyorum; hayırlı, uğurlu olsun. Durmak yok yola devam..." ifadelerini kullandı.

— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 22, 2018

2007-2015 yılları arasında 3 kez Gaziantep bir kez de Batman'dan milletvekili seçilen ve 2009-2015 yılları arasında Maliye Bakanı olarak görev yapan Mehmet Şimşek, 65'inci hükümette ise Başbakan Yardımcısı olarak görev yapıyor.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ile birlikte Kabine'den AB Bakanı Ömer Çelik, Sanayi Bakanı Faruk Özlü, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi AK Parti listelerinde yer almadı.