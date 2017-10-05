Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'ten önemli açıklamalar

Şimşek'in konuşmasından öne çıkan detaylar şöyle:

Gelir vergisi reformu gelecek yıl hayata geçer. Tasarruf yapacağız demiyoruz. Cari harcamalar noktasında çok net şekilde cari harcamaları düşürüyoruz. İkinci konu, araç, kiralama ve satın alma konusunda çok net bir tavır olacak. İstisnai haller hariç, izin verilmeyecek. Araç dediğiniz zaman binek araçları kastediyorum. Bina konusu da öyle izin vermeyeceğiz. Biz kamu olarak üzerimize düşeni yapacağız.

Yatırımlar konusunda şunu yapacağız; bütün yatırımcı bakanlarımız gelecekler ve yatırım planlarımızı sunacaklar. Şu yatırımlar daha öncelikli, yatırımda önceliklendirme.

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ

İnanıyorum ki kısa süre içerisinde bu nasıl bir düzenleme olacak açıklanacak. Hiçbir hükümet durup dururken vergileri artırmaz

Sadece savunma sanayi için alacağımız tedbir üçte ikisine tekabül ediyor. Dedik ki, kamu harcamalarını sağlıklı gelir vergileri ile yapalım. Biz şimdi çok net bir şekilde milletimize bu vergileri niye artırıyoruz, nerede kullanılacak hesabını vereceğiz. Faizi bir kenara bırakırsanız tamamı millete hizmet olarak gidiyor. Milletten topladığımızı hizmet olarak sunuyoruz. 2018'in özelliği etrafımızdaki tehditlerle savunma sistemlerini artırıyoruz. Savunma sanayine ilave aktarılacak kaynak 17-18 milyar lira.

ALTIN TAHVİLİ

İlk gün yaklaşık 15 milyar lira civarında talep geldi. Ciddi bir ilgi gördü. İşin özü şu, ülkemizde çok ciddi bir artı tasarruf var. Sistemde olmadığı için bu altın duruyor. Bir taraftan da Türkiye'nin kaynak ihtiyacı büyük. Mevduat yetersiz olunca dışa bağlı hale geliyor. Ülkemizin bu imkanı var, bizim derdimiz yeni bir borçlanma meselesi değil. Bu altın kaynağını ekonomiye kazandırmak.

2 bin 200 ton civarı yaklaşık olarak 100 milyar dolar civarında altın kaynağı var. Türkiye'de yüksek enflasyon uzun yıllar devam etti. Bundan dolayı vatandaş kendini korumaya almak için altın almış. Gelin diyoruz devletin güvencesinde hazine garanti verecek. Ziraat Bankası'na götüreceksiniz, eksperler bakacaklar değer biçecekler. Onu teslim edeceksiniz biz bunun karşılığında altın değer sertifikası ya da altına dayalı tahvil vereceğiz. Yüzde 2.4 reel getirisi var.

Neyi amaçlıyoruz? Birincisi, dışa bağımlılığımız azalacak. İkincisi, devlet bankası rezervleri artacak.

Ülkemiz gelişmekte olan ülke. Bu ülkeler daha hızlı koşarlar. Henüz biz açığı kapatma sürecindeyiz. Yatırım talebi yüksektir. Tüketime eğilim güçlüdür. Tasarruf eğilimi düşüktür. Bizim 2.5 kat koşmamız gerekiyor. Biz ne yaparsak bu fon maliyetini aşağı çekeriz, tasarrufları artırmamız lazım. Atıl olan tasarrufları sisteme sokmamız lazım. Küresel doğrudan yatırım, Türkiye'ye fabrika yapılması kalıcı bir kaynak girişimidir. Atıl kaynakları harekete geçirmemiz, daha az tüketim daha çok tasarruf yapmalıyız.

Cumhurbaşkanımız haklı olarak "faizler yüksek" diyor. Orta Vadeli Programı güçlü bir şekilde devreye sokacağız. Sermaye piyasaları geliştirmeye çalışıyoruz. Ülkemizin reel sektörünün bankalara olan bağlılığını azaltırız. Başından itibaren bu çaba içerisindeyiz.

ENFLASYON RAKAMLARI

Enflasyon konusunda para politikası gereken sıkılaştırmaya gitti. Kur şoklarının gecikmeli etkisini yaşıyoruz. Kur nispeten istikrara kavuştu. Siz de biliyorsunuz yapısal boyut zaman alıyor, çiftçimizim tepkilerini dikkat alıyoruz. Bu nedenle bir sorunla karşı karşıyayız.

1 Ekim itibarıyal bir sürü yönetmelik çıkıyor. Bir taraftan reform boyutu, istikrar boyutu ile çaba içerisindeyiz. Beklentiler biraz bozulmuş durumda. Önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde net bir şekilde enflasyon tek haneye düşmüş olacak. Biz çabalarımıza devam edeceğiz.

Bu sene için 5.5 makul bir rakam. Sonraki 3 sene boyunca mümkün. Bu sene istihdam çok hızlı artıyor. Dış talep, avrupa birliğinin parasal geliştirme konsuunda güçlü bir talebi var. şuanda kapasite kullanım oranı yüzde 80'e dayandı. Yatırım yapmak için Türkiye'de teşvikler var, yatırımlar artacak, istihdam iç talebi destekliyor. Ticaret ortaklarımız artıyor. Son 5 yılda 5.6 büyüdük. 5.5 civarında da büyüyeceğiz.

TAŞERON İŞÇİLER

Çalışmalar bu yıl tamamlanacak. Maliye Bakanlığı çalışmaları tamamladı, EKK'ya sundu, Çalışma Bakanlığı'nın da çalışmaları hazır. Yakın zamanda değerlendirilir.

Kamuya hizmet veren kardeşlerimizi rahat olsun, biz zaten bir çok sorunlarını çözdük.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ

Bireysel Emeklilik Sistemi, biri gönüllü sistem biri de otomatik katılım. Bizim bahsettiğimiz ilave düzenlemeler otomatik katılıma ilişkin. Rakamlar da kötü değil. 6 milyon 833 üzerinde katılımcı var 72 milyar liranın üzerinde tasarruf var. otomatik katılımda birikim 1.2 milyar lirayı aştı. İlave adım atmamız gerekiyorsa atacağız.

VARLIK FONU

Biz 40 milyar doların üzerindeki değeri, fonun içerisine aktardık.. Yönetim konusunda da bir başkan belirlenecek. Ondan sonra strateji ve harekete geçilmesi konusunda daha hızlı yol kat edilir. Şirketlerin yeniden yapılandırılmasından, diğer ülkelerle işbirliğinden dolayı Türkiye'ye ilave imkanların aktarılmasından dolayı biraz zamana ihtiyaç var. Yakında bu konularda da adımlar atılacak.

Türkiye'nin en büyük kırılganlık konusu, finans dışı şirketlerin açık pozisyon durumudur. Şimdi şirketlerimiz dışarıdan borçlanacak. Bu kaynağı getirirken riski yönetir mi yönetemez mi? Hiç döviz geliri olmayanlara diyeceğiz ki "Senin gelirin lira, sen lira borçlan" Öyle şirketler var ki hiç ticarete konu olmayan alanlarda yatırım yapmak için dışarıdan borçlanıyor. Finansal piyasalara gidip, kendini korumaya alacaksın. Bu şirketler de kendini hesaplarını bilir, "siz karışmazsınız" diyemezler. Her şey hazır ama bu politikaları belirlerken çok detaylı bilgilere ihtiyacımız var. Merkez Bankası'na bu yönde yetki vereceğiz ve altyapıyı oluşturup kur riskini azaltmaya, yönetmeye yönelik adım atacağız.