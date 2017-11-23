Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Türkiye Ekonomi Zirvesi’nde konuştu

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, bugünkü piyasa iniş çıkışlarının geçici olduğunu belirterek Türkiye’nin, iddia edildiği gibi ciddi borç sorunuyla karşı karşıya olmadığını söyledi. Şimşek, Bloomberg HT’nin Türk Telekom’un katkılarıyla düzenlediği Türkiye Ekonomi Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, bugün ABD ya da Batı ile yaşanan sorunların geçici olduğuna dikkat çekti.

Türkiye piyasalarında son dönemde ciddi dalgalanmalar olduğuna işaret eden Şimşek, bunları iyi anlamanın ve resmi sakin bir şekilde, paniklemeden doğru okumanın çok önemli olduğunu vurguladı.

KURLA FAİZE DUYARLILIK AZALDI

Şimşek, Türkiye’nin son 10-15 yılda karşı karşıya kaldığı birçok ciddi dış şokun geride kaldığını aktararak “Bugün ‘Türkiye hukuk devleti ilkesinden uzaklaşıyor, demokratik standartlarda gerileme var’ diyenlerin şunu net olarak görmeleri lazım; Türkiye tam aksine, gayrimeşru yollarla iktidarı ele geçirmeye kalkışan bir suç örgütüne karşı demokrasisini, hukuk devletini koruyor” diye konuştu.

Türkiye’nin kamu borcunun döviz kuru ve faizlere olan duyarlılığının azaldığına dikkat çeken Şimşek, “Eskiden Hazine’nin borcunun yüzde 58’i döviz cinsindeyken, bugün bu oran yüzde 39 civarında” dedi.

Türkiye Ekonomi Zirvesi’nin açılışını gerçekleştiren Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’i karşılayan Didem Ciner, konuşması öncesi Şimşek’le sohbet etti.

‘ÖNÜMÜZDEKİ 12 AYDA PİYASALARI ŞAŞIRTACAĞIZ’

Türkiye’nin şoklara karşı direncini artırmak için hayata geçirdikleri reformlara değinen Şimşek, hepsinin Türkiye’nin cari açığını azaltmaya, rekabet gücünü artırmaya, bünyesini sağlamlaştırmaya yönelik olduğunu söyledi. Şimşek, “Türkiye, bu reformlara devam edecek. Önümüzdeki 12 ayda biz sizleri, piyasaları şaşırtacağız, reform yapmaya devam edeceğiz. Bu reformlar gelecek nesle borcumuzdur” diye konuştu. Şimşek, dijitalleşme, yatırım ortamının iyileştirilmesi, okul öncesi ve mesleki eğitim gibi alanlarda yapılan reformlara dikkat çekti.

TÜRKİYE’DE BANKACILIĞIN GELECEĞİ

- ‘Faiz yüksek, devlet büyüklerimiz haklı yükleri azaltmalıyız’

Bankaların operasyonel giderlerini doğru yönetmesi gerektiğini belirten Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, “Bankalar olarak eğer biz operasyonel giderleri doğru yönetirsek, kamusal yükleri makul bir seviyeye çekersek, faiz oranlarını aşağı çekme şansımız var” dedi. Bloomberg HT’nin düzenlediği “Türkiye Ekonomi Zirvesi” kapsamında Bloomberg HT Ekonomi Koordinatörü Gökhan Şen’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen “Türkiye’de Bankacılığın Geleceği” oturumunda konuşan Aydın, bankacılık sektöründe genel kârlılık oranının ülkenin genel kârlılık düzeyiyle aynı seviyede seyrettiğine değinerek şöyle konuştu: “Türkiye’de nominal faizler yüksek. Biz faiz seviyelerinin yüksekliğine karşıyız. Bu konuda devlet büyüklerimizin söylediklerine harfiyen katılıyoruz. Ama parayı pahalılaştıran unsurların neler olduğunu da tartışmak istiyoruz. Türk bankacılık sistemi hiç para kazanmasa bile faiz oranlarının aşağı doğru seyri azami 200 baz puan görünüyor. Yüzde 18 olan bir faiz, yüzde 16 olabiliyor. Peki nedir bu yükü oluşturan? Bunlardan biri kamusal yükler. Bize düşen görev ise operasyonel maliyet.”

‘KAYNAK SORUNU OLMAZ’

Oturumda konuşan Türk Ekonomi Bankası (TEB) Genel Müdürü Ümit Leblebici de bankacılığın kaynak problemi yaşayacağını tahmin etmediğini belirterek “Dünyadaki nakit kaynak akışı devam ettiği sürece kaynak sorunu yaşamayız” dedi. TL’deki değer kaybının temel göstergelerden kaynaklanmadığını da belirten Leblebici, “Yatırımcılar yıl sonuna doğru pozisyon kapatmak isteyebilir” dedi.

İnşaat sektöründe yakalanan büyümenin diğer sektörlere de yayılması gerektiğini söyleyen Citibank Genel Müdürü Serra Akçaoğlu, “Yatırımları ve katma değeri yüksek üretimi artırırsak değer zincirinden daha fazla pay alabiliriz. Bu şekilde cari açık da azalacaktır” dedi.

Gökhan Şen’in moderatörlüğündeki oturuma Hüseyin Aydın, Melikşah Utku, Serra Akçaoğlu ve Ümit Leblebici konuşmacı olarak katıldı.

KATILIM’IN PAYI YÜZDE 6’YA ÇIKTI

Türkiye Katılım Bankaları Birliği Başkanı Melikşah Utku, Türkiye’de katılım bankacılığının, sektörün iki katı hızla büyüdüğünü, pazar payının yüzde 6’lara geldiğini söyledi.

GAYRİMENKULDE YATIRIM FIRSATLARI

‘Konut satışlarında % 7 büyüme öngörüyoruz’

Türkiye Ekonomi Zirvesi’nde inşaat sektöründeki gelişmeler de masaya yatırıldı. KONUTDER Başkanı Elmas, konut satışında bu yıl % 7 artış beklediklerini söyledi

Türkiye Ekonomi Zirvesi’nde ‘Gayrimenkulde Yatırım Fırsatları’ başlıklı oturum da gerçekleştirildi. Bloomberg HT TV Haber Koordinatorü Ali Çağatay’ın moderatörü olduğu oturumda Konutde r Başkanı Altan Elmas, GYODER Başkanı Feyzullah Yetğin, İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım, DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya Türkiye’de inşaat sektöründeki gelişmeleri masaya yatırdı. Gayrimenkul sektöründe çok ciddi bir rekabetin olduğunu söyleyen Konutde r Başkanı Altan Elmas, “Bu tüketici için iyi. Türkiye genelinde yaklaşık 1 milyon 300 bin konut satılıyor. Bu böyle 20 sene devam eder. Bu yıl da konut satışlarında yüzde 6-7 büyüme öngörüyoruz” dedi.

Ali Çağatay’ın yönettiği oturumda Ali Dumankaya, Feyzullah Yetgin, Nazmi Durbakayım ve Altan Elmas yer aldı.

KUVVETLİ OYUNCUYUZ GYODER

Başkanı Feyzullah Yetgin de dünyadaki inşaat sektörü rekabetine baktığımızda Türkiye ikinci sırada. 40’ın üzerinde inşaat firmasıyla çok büyük projelerde kuvvetli oyuncularımız var” diye konuştu. Gayrimenkul sektörünün kendini disipline etmesi gerektiğini belirten İNDER Başkanı Nazmi Durbakayım gayrimenkulün alması gereken yol için yapı müteahhitlerinin disipline edilmesi ve yüzde 85’lik kesimdeki orta ve orta altı gelirdeki kişilerin alabileceği nitelikteki konutların üretilmesi gerektiğini söyledi. DKY İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Ali Dumankaya, hükümetin gayrimenkul sektörü için sıfır faizli kredi, harçlardan muafiyet ve yerli mallarını destekleme gibi yenilikleri kapsayan 15 maddelik bir yasa düzenlemesi olduğunu ifade etti.

SİGORTACILIK VE BES

‘Kişi başına 156 dolar primi 4’e katlamalıyız’

Bloomberg HT sunucusu Aslı Şafak’ın yönettiği, ‘Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sistemi’ oturumunda konuşan Hazine Müsteşar Yardımcısı Ahmet Genç, “Türkiye’de kişi başına 156 dolar olan prim harcamasında dünya ortalaması 600 dolar. Ortalamaya varmak için prim üretimini dörde katlamalıyız, potansiyel fazla” diye konuştu.

Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı, “8 kişiden biri Bireysel Emeklilik Sistemi üyesi, bu iyi bir oran ama daha gidilecek yol var. Sigortacılık bilinci otomatik katılım ile arttı” dedi. Emeklilik Gözetim Merkezi Genel Müdürü Mustafa Akmaz da, BES’te her 100 lira için 40 lira getiri bulunduğuna dikkat çekerek “Başka bir alanda böyle bir getiri yok, damlaya damlaya ama güvenli bir şekilde ilerliyor, diğer yatırım araçlarına göre daha kârlı” dedi. Unico Sigorta Genel Müdürü Cenk Tabakoğlu, trafik sigortasında fiyatların ucuzladığına dikkat çekerek, “Halk için pozitif oldu bu ama sektörde sistematik risk yaratma açısından olumlu olduğunu söylemek zor” diye konuştu.