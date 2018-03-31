Erzurum Valiliği'ni ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Vali Seyfettin Azizoğlu ile bir süre görüştü ve kentteki projeler hakkında bilgi aldı.
Akdağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, terör örgütü PKK'ya katılımın yok denecek seviyeye geldiğini aktararak "Ülke sınırları içerisindeki bu büyük muvaffakiyetleri takiben önce Fırat Kalkanı hemen peşinden Afrin'de de silahlı kuvvetlerimiz, Başkomutanımız, Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla çok güzel işler başardılar." diye konuştu.
AA'nın haberine göre, yaklaşık 10 gün önce İngiltere'nin Ortadoğu İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt'ın kendisiyle bir görüşme talep ettiğini aktaran Akdağ, şunları söyledi:
"Görüşmemizde şunu gördüm. Tamamen Türkiye'nin haklılığını ortaya koyuyorlar ve destekliyorlar. Aslında İngiltere'nin bu tutumunda olduğu gibi diğer Avrupa ülkelerinin de Türkiye'nin bu haklı davasında yanında durmasını bekliyoruz. Bu husustaki kafa karışıklığı bir son bulmalıdır. En son Trump'un açıklamaları, umut ederiz ki sağduyunun Amerika Birleşik Devletleri'nde de netleşeceğinin bir ön işaretidir. Fransa'dan çıkan sesler, Sayın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Elysee Sarayı'nda bu terör örgütünden birileriyle görüşmesi gerçekten doğru olmamıştır."
"ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI KARAR NİSAN AYI İÇERİSİNDE YASALAŞACAK"
Akdağ, CHP ve MHP ile çocuk istismarını da içeren cinsel istismar konusundaki kanun paketi konusunda ön görüşme yaptığını anımsattı. Kısa bir süre önce ikinci bir görüşme de gerçekleştirdiklerine işaret eden Akdağ, şu bilgileri paylaştı:
"Bir acil eylem planı hazırladık. Bu plan çerçevesinde 10 ile 15 madde arasında değişecek bir kanun hazırlığımız var, bu da hazır. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başbakanımızla görüşerek onların da talimatlarını aldık. Kanun hazırlanmasında Aile Sosyal Politikalar ve Adalet Bakanlığımız olmak üzere bakanlıklarımızın çok ciddi katkıları oldu. Umut ediyorum ki MHP ve CHP ile onların da desteğini de alarak Meclise götüreceğimiz kanunu, kanunlaştırabiliriz. Bu mesele gerçekten 81 milyon insanın hassas olduğu bir mesele. Görüşmelerimizde yüzde 90 oranında mutabık kaldığımızı da biliyorum. Yasalaşma işini de inşallah nisan ayında gerçekleştireceğiz."
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