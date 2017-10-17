Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Üniversitesi'nin akademik yıl açılışı dolayısıyla ilk dersi verdi.

Ekonominin toplumun her kesimini ilgilendirdiğine işaret eden Şimşek, dünyanın büyük bir borç birikim sürecinde olduğunu, küresel belirsizlik, jeopolitik risklerle beraber piyasada hareketli bir görüntü oluştuğunu anlattı.

Şimşek şu açıklamalarda bulundu:



"Yatırımların milli gelire oranı konusunda son dönemlerde düşüş söz konusu. Dünyada bu orana baktığımızda son 26-27 yıldır istikrarlı devam ediyor. Ama gelişmiş ülkelerde düşüş söz konusu. Bu da verimlilikte azalmaya neden oluyor, borçluluktan bahsediyoruz. Gerek gelişmiş gerekse gelişmemiş ülkelerde borçluluk hızla artıyor. Bu geldiğimiz seviye ister istemez tedirgin ediyor çünkü borç, uzun vadede gelişmeyi yavaşlatır. Bu hane halkı için de böyle, şirketler içinde."

Enflasyon rakamları ile ilgili de bilgileren veren Şimşek, "Son 15 yılda hakikaten enflasyonla ciddi bir mücadele verdik, tek haneye indirdik. Şimdi, geçici olarak çift hanede. Ama, inşallah yıl sonu veya önümüzdeki yılın başı itibarıyla biz tekrar yüzde 7'ye doğru bir aşağı trende girmesini ümit ediyoruz. Biz enflasyonun, Merkez Bankamızın tahminlerine göre bu sene sonu itibariyle yüzde 10'un altına tekrar düşeceğini tahmin ediyoruz" dedi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye'nin dünya ekonomisinde dışa bağlı ekonomik yapısı olduğuna değindi.Buna rağmen Türkiye'nin iyi yönde gelişim gösterdiğini, Çin ve Hindistan hariç kendisine benzer ülkeleri geride bırakarak yoluna devam ettiğini belirten Şimşek, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bu dönemde Türkiye sadece kendi içerisinde iyi bir performans göstermiş. Böyle gidersek AB ile başa baş hale gelmiş olacağız. Üretim, hacim olarak büyümüş, satın alma gücü 2,7 kat büyümüş. Peki önümüzde dönemde ne öngörüyoruz? Geçen sene küresel kriz nedeniyle yüzde 3 büyümüş dünya. Biz de darbe gibi büyük badirelere rağmen dünya kadar büyümüş. Bu sene ise hızla toparlanıp geçen senenin üzerine çıkacağımızı öngörüyoruz ve 5 civarı beklentimiz var. Bazı kesimeler 'Efendim büyüme bize yansımıyor' diyorlar ama sene başından bu yana 800 binden fazla kardeşimize iş bulmuşuz. Bunu konut, beyaz eşya, otomobil satışında, yurt dışına çıkan turist sayımızda görebilirsiniz. Hangi parametreyi alırsanız alın bu büyümeyi görürsünüz. Ama insanlar daha fazlasını arzuladığı için bunu fark etmiyor. İnşallah daha iyileri de olacak."

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Öğrencilere ve akademisyenlere de seslenen Şimşek, "Mezun olmadan önce mutlaka birkaç yerde çalışın. Bu üniversiteler ilim merkezi ama bir o kadar da piyasaya iş gücü yetiştirmek. O yüzden üniversiteler sanayiden kopuk olmamalı. Öğrencilerimiz, fikirlerinizi hayata geçirin, şirket kurun, sektörlerle ortak bir şeyler yapın ve bilgiye dayalı politikalar geliştirin" dedi.Türkiye'nin borçlarının arttığına yönelik eleştirilere değinen Şimşek, özel sektörün borçlandığını ancak varlıkların, gelirlerin ve ihracatın da artığını, dolayısıyla ödeme gücünün de artığını belirtti. Her şeye rağmen bu konuda birtakım tedbirlerin devreye alınacağına işaret eden Şimşek, yapılan reformlarla ekonominin hızla toparlandığını ifade etti.Yatırımları daha da artırmak istediklerini, o nedenle vatandaşa "yastık altında altın tutmayın" çağrısında bulunduklarını anımsatan Şimşek, "Gelin Merkez Bankasında saklayalım. Bunun karşılığında da yüksek gelir verelim, çalınma riskini bertaraf etmiş olalım ve size de yılda 2,4'ün biraz üzerinde gelir sağlayalım. Yani yatırım sistemi geliştirelim, Merkez Bankamızın rezervlerini artıralım. Aslında imkanlarımız var ama imkanlarımız atıl ve yastık altında duruyor" şeklinde konuştu.Şimşek ayrıca Türkiye'nin sanayi devrimi konusunda daha fazla çalışması gerektiğini, bu anlamda tartışma, yenilik, kodlama gibi konularda herkesin kendisini daha fazla geliştirmesinin önemli olduğunu vurguladı.