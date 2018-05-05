Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Bu seçimlerden sonra 5 yıllık yeni dönemde 2000’li yılların başında olduğu gibi ikinci, üçüncü nesil köklü reformlarla birlikte Türkiye potansiyelini harekete geçirebilir. Türkiye dünyanın en gelişmiş ülkeleriyle yakınsama sürecini hızlandırabilir.” değerlendirmesinde bulundu.
Şimşek, Bilim Elçileri Derneği tarafından gerçekleştirilen Türk Hava Yolları Bilim Elçileri Zirvesi’nin açılışında yaptığı konuşmada, kendisinin doğduğu köyde elektrik, su ve yolun olmadığını belirterek, tek odalı bir evde, 9 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak bugünlere kadar geldiğini kaydetti.
Arzuladıktan, inanıp çalıştıktan sonra başarılamayacak bir şeyin olmadığını ifade eden Şimşek, şunları kaydetti:
“Bunların gerçekten istisna olmaması için ekosistemin güçlendirilmesi lazım. Esas olan konu her şeyin başında beşeri sermaye geliyor. Bir ülkenin kalıcı refahı sağlamasının üç temel bileşeni var. Bunlardan biri demografik yapı, bunun da özü insan, beşeri sermaye. Büyüme, refah artışı olarak baktığınızda istihdamın, iş gücüne katılım oranının yüksek olması ana belirleyicilerden birisidir. İstihdamı, iş gücüne katılımı nasıl artıracaksınız? Dönüp dolaşıp eğitim sistemine geliyoruz.”
Başbakan Yardımcısı Şimşek, eğitime erişebilirlik sorununu Türkiye’nin büyük ölçüde çözdüğünü aktararak, “Esas kritik olan bundan sonra adını ne koyarsanız koyun, 4. Sanayi Devrimi diyorsanız deyin onun gerektirdiği beşeri sermayeye ulaşmak.” diye konuştu.
Okul öncesi eğitimin önemini anlatan Şimşek, “Onca yıl Türkiye’de okudum, ama İngilizce bilmiyordum. 4 ay burslu olarak gittiğim İngiltere’de İngilizce’yi öğrendim. Benim 3 çocuğum var. İkiz kızlarım 4,5 yaşına gelecek yakında, oğlan da 2,5-3 yaşına. Oğlan şu anda evde 3 dil konuşuyor, çünkü evde ekosistem var. Kürtçe, Türkçe ve İngilizce konuşuyor. Her birimiz onla ayrı dilleri konuşuyoruz. Bu kadar basit. Ekosistem doğru şekilde kurgulanabilirse herkes erken aşamada öğrenebiliyor.” şeklinde konuştu.
Şimşek, dünyadan bilim insanlarının buraya gelmesinin bir öneminin daha bulunduğunu vurgulayarak, “Türkiye’nin algısı ile gerçekliği arasında önemli fark oluştu. Bunu gidermenin yolu da bir taraftan reform yapmamız lazım. Diğer taraftan da dünyadaki bilim insanlarımızın aslında büyükelçiler gibi çabalarına ihtiyacımız var. Bilim insanlarımızın dışarıda Türkiye’nin durumunu gerçekçi şekilde sunması kritik öneme sahip.” diye konuştu.
Şimşek, rekabetçi ortam oluşturulmasının önemine işaret ederek, rekabetin olmadığı ülkede verimlilikten bahsedilemeyeceğini söyledi.
Verimliliği artırmak için altyapıya büyük yatırımlar yaptığını anlatan Şimşek, “Yatırımların daha üretken alanlara yönlendirmemiz lazım. Makine teçhizat, Ar-Ge, yazılıma yönlendirmemiz lazım.” dedi.
Şimşek, 15 Temmuz’daki FETÖ’nün darbe girişimini anımsatarak, dünyanın bunu anlamakta zorluk çektiğini, çünkü eşi benzeri bir durumun dünyada olmadığını, FETÖ ile mücadelenin Türkiye’nin hukuk devleti ve demokrasi için elzem olduğunu söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.