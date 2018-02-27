Başbakan Yıldırım: utanç dolu tarihinize bir bakın

Başbakan Binali Yıldırım, Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda ATO Olağan Meclis Toplantısı'nda konuştu.

Başbakan Yıldırım, "2018'de Türkiye, dar boğaza girecek, şöyle olacak böyle olacak. Biz, bu hikayeyi daha önce de dinledik. Biz, ülkemize güveniyoruz, özel sektörümüze güveniyoruz, milletimize güveniyoruz, ekonomimize güveniyoruz. Kim hangi silahıyla hangi aracıyla gelecekse buyursun gelsin." dedi.

"DÖNÜN, UTANÇ DOLU TARİHİNİZE BİR BAKIN"

Başbakan Yıldırım, "Bugün, bize ders vermeye çalışıyorlar, 'soykırımdan' bize hesap sormaya çalışıyorlar. 'Ermeni soykırımı, 1915 olayları.' Siz bir kere bunu bize soracağınıza dönün, utanç dolu tarihinize bir bakın." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, Esenboğa Havalimanı hakkında, ''İlk yıl verdiğimiz garantinin üzerinde yolcu oldu, üstüne de para aldık. Tekrar yeniden kiraya verdik, devlet parasını alıyor. Yeni bir pist ihtiyacı var.'' ifadelerini kullandı.

METRO KONUSU

Yıldırım, ''Keçiören metrosu Kızılay merkezine geliyor, onunda inşaası devam ediyor. 46 kilometre metro hattını kısa sürede tamamladık. Buna 10 kilometre de Keçiören ilave edildi. Daha ihtiyaç var mı var.'' dedi.

''ANKARA'YA 15 YILDA 90 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK''

Başbakan Binali Yıldırım, ''Başkent ray projesi de hayata geçecek, projenin yapımından çok mahkemeleri sürdü. Ankara'ya 15 yılda 90 milyar lira yatırım yaptık. Şimdi yolu da kentsel dönümümüyle muazzam, ülkemize yakışan bir başşehir oldu. Ankara'ya gelenler hayranlıklarını gizleyemiyor. Ankara sağlığın da merkezi oluyor. Sadece 2 tane şehir hastanesi, 7 bin 500'den fazla yatağı var. Bunları da yakında hizmete alacağız. Ankara savunma sanayinin de merkezi. Yapacak çok işlerimiz var, bitmiş değil. Bunları yaparken rahat durmayanlar var.'' ifadelerini kullandı.

''ŞEYTAN TAŞLAMAKTAN VAKİT BULDUKÇA HİZMET ETTİK''

Başbakan Yıldırım, ''Tabiri caizse şeytan taşlamaktan vakit buldukça hizmet ettik. Önce balyozcular, ergenekoncular onları def ettik. Demokrasiye ayar, cumhurbaşkanı seçersiniz seçemezsiniz muhabbeti. Hızları kesilmedi parti kapatma davası geldi. Onu da def ettik, FETÖ'cüler baş göstermeye başladı. Biz baktık ki iş daha geniş bütün alanlarda burada bir virüs gibi sızmışlar. Gezi olayları yargı davası arkasından başlayan FETÖ 15 Temmuz'da karşımıza çıktılar. Ankara ve İstanbul'da büyük bir mücadele oldu. Ben o gece ile ilgili arkadaşlarla görüştüğümüzde 'elimizde araç yok, yeteri kadar insan yok, nasıl mücadele edeceğiz?' dediklerinde baktım ki korku, tedirginlik var dedim ki 'can vereceğiz, kan vereceğiz ama bu ülkeyi bu alçaklara teslim etmeyeceğiz. Türkiye, bir yandan kalkınmasını büyümesini vatandaşın refahı, gençlere kadınlara istihdam oluşturma çabası gösterirken bir yandan da bekaa mücadelesi veriyor. Suriye'deki otorite boşluğu bazılarının iştahını kabarttı.'' dedi.

''PKK, TERÖR DEVLETİ KURMAYA ÇALIŞIYOR''

Başbakan Yıldırım, terör örgütü PKK'nın terör devleti kurmaya çalıştığını belirterek; ''Terörü kendilerine yoldaş alan müttefiklerimiz var. Amerika bunu yapıyor. Bir yandan DEAŞ mücadelesi diyoruz önünü açıyorlar silah veriyorlar. Rakka'dan çıkarıp milletin başına bela olsun diye. Şimdi Afrin'de PKK kılık değiştirdi, isim değiştirdi, Türkiye'nin hudutları boyunca bir terör devleti kurmaya çalışıyorlar.'' dedi.

Göreve geldiğimizde 12 ilimiz ihracat yapıyordu şimdi ihracat yapmayan yok. 15 yılda yağtığımız tünellerin uzunluğu 400 kilometre. 80 sende yapılanı biz bir sende yapıyoruz. Darbe oldu felaket tellallalları başladı, not indirme yarışına girdiler. Başarılı da oldular 2013'ün 3. çeyreğinde Türkiye küçüldü ama tekrar ayağa kalktı.

''TÜRKİYE'DE İKTİDARLARI ARTIK SANDIK BELİRLEYECEK''

Referandum da mücadeleyi tüm Avrupa'ya karşı verdik. Aleyhimize kampanyalar yaptılar, bizim kampanyalarımzıı engellediler. Dilimiz döndükçe anlattık. Asıl şimdi başlıyor, yeni sistem devreye girecek. Uyum yasaları var onları yapıyoruz. İktidarları sandık belirleyecek. Önceden böyle değildi. Şimdi sandık açılacak ülkeyi 5 yıllığına yönetecek kimse belli olacak. Meclis teşekkür edecek ve memleketin ihtiyacı olan kanunları yapacak ve seçilmiş hükümeti denetleyecek. Meclis ve cumhurbaşkanı seçim kararı alabilecek.

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