Başbakan Yıldırım, Ankara Ticaret Odası Meclis Toplantısı'nda konuşuyor

Başbakan Binali Yıldırım, ATO olağan meclis toplantısında konuşuyor.

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Başbakan Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları:

(Esenboğa Havalimanı)

İlk yıl verdiğimiz garantinin üzerinde yolcu oldu, üstüne de para aldık. Tekrar yeniden kiraya verdik, devlet parasını alıyor. Yeni bir pist ihtiyacı var. Keçiören metrosu Kızılay merkezine geliyor, onunda inşaası devam ediyor. 46 kilometre metro hattını kısa sürede tamamladık. Buna 10 kilometre de Keçiören ilave edildi. Daha ihtiyaç var mı var.

Başkent ray projesi de hayata geçecek, projenin yapımından çok mahkemeleri sürdü. Ankara'ya 15 yılda 90 milyar lira yatırım yaptık. Şimdi yolu da kentsel dönümümüyle muazzam, ülkemize yakışan bir başşehir oldu. Ankara'ya gelenler hayranlıklarını gizleyemiyor. Ankara sağlığın da merkezi oluyor.

Ankara sağlığın da merkezi oluyor. Sadece 2 tane şehir hastanesi, 7 bin 500'den fazla yatağı var. Bunları da yakında hizmete alacağız.

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