Başbakan Yıldırım: Barış sürecine indirilmiş ağır bir darbe

Başbakan Binali Yıldırım, yazılı açıklamasında ABD'nin Kudüs kararını değerlendirdi.

Kararın, Türkiye için yok hükmünde olduğunu ifade eden Yıldırım, şöyle devam etti:

"ABD Başkanının Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesi ve buna bağlı adımlar, Türkiye Cumhuriyeti'ne göre yok hükmündedir. Bu karar, Filistin-İsrail barış çabalarına ve Ortadoğu barış sürecine indirilmiş ağır bir darbedir. Bu kararla bölgede Pandora'nın kutusu açılmıştır."

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Kararı şiddetle kınadığına işaret eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Filistin ve Ortadoğu barışını kökten ortadan kaldıracak bu karar, siyasi kaygılarla alınmış tam bir sorumsuzluk örneğidir. Bu kararı alanları şiddetle kınıyorum. Her zaman olduğu gibi, Mescid-i Aksa başta olmak üzere, Kudüs'ün bütün kutsal mekanlarının statüsüne saygı gösterilmesi, emrivakiler yapılmaması hayati önemi haizdir."

"İİT ZİRVESİ TOPLANACAK"

İİT Zirvesi'nin 13 Aralık'ta toplanacağına dikkati çeken Yıldırım, "Türkiye, Dönem Başkanı olarak İİT Zirvesi'ni 13 Aralık itibarıyla toplamaya karar vermiştir. İslam dünyasının liderleriyle konu bütün boyutlarıyla istişare edilerek, atılması gereken mukabil adımlar kararlaştırılacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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Başbakan Yıldırım