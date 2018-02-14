Kobyakov, Belarus Başbakanlık Binası’nda Başbakan Binali Yıldırım ile düzenlenen ortak basın toplantısında, ülke tarihinde ilk kez Türkiye’den Başbakan düzeyinde resmi bir ziyaret gerçekleştirildiğini belirtti. Kobyakov, bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkilere yepyeni bir ivme kazandıracağını dile getirdi.

Belarus ile Türkiye arasındaki ilişkilerin güzel geleneklere dayandığını söyleyen Kobyakov, geçen yıl iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 25. yılını kutladıklarını hatırlattı.

Kobyakov, "İki ülkenin diyaloğu konusunda büyük başarılar sağladık. Türkiye bugün bölgede ve dünyada en önemli ortaklarımızdan birisidir." dedi.

İki ülke cumhurbaşkanlarının gerçekleştirdiği düzenli temaslar neticesinde iş birliğinin daha geliştiğine ve zenginleştiğine işaret eden Kobyakov, önceliklerinin Belarus ile Türkiye arasındaki ticaret hacminin arttırılması olduğunu vurguladı.

Son 10 yılda iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 kat artarak 1 milyar dolara ulaştığına dikkati çeken Kobyakov, iki ülkenin mevcut potansiyelini değerlendirdiklerinde bu rakamın sadece ara gösterge olduğunu bildirdi.

Kobyakov, "Biz Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki ilişkilerimizi geliştirmek için Türkiye’yi bir sıçrama tahtası olarak görüyoruz. Avrasya Ekonomik İşbirliği coğrafyasındaki iş birliğini ve faaliyetlerini geliştirmesi için de Belarus Türkiye için sıçrama tahtasıdır." diye konuştu.

Ekonomik ilişkilerin yanı sıra beşeri ve yüksek öğretim konularının da görüşmede ele alındığını ifade eden Kobyakov, eğitim, bilim ve inovasyon alanında ortak çalışmaların her iki ülke için faydalı alanlar olacağını söyledi.

Belarus'ta halihazırda 300'e yakın Türk sermayeli şirket bulunduğunu aktaran Kobyakov, düzenlenecek Türk-Belarus İş Forumu'nun yeni iş birliği döneminin başlangıcı olacağını sözlerine ekledi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasından satırbaşları;

- Eğitim, bilim, inovasyon, beşeri kalkınma, spor, kültür, karşılıklı yaptırımların geliştirilmesi ve ticaretin iki ülkenin potansiyeline uygun artırılması görüşmemizin ana konuları oldu.

- Sayın Cumhurbaşkanınızın 2016 yılında gerçekleştirdiği ziyaret sonrası Belarus Türkiye ilişkilerinde ciddi bir hareketlenme yaşandı.

- Her iki ülkenin Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu planlar doğrultusunda neler yapılabileceğini konuştuk ve önemli kararlar aldık.

- Türkiye ile Belarus arasında devam eden görüşmelerin yanı sıra birbirimizle gayet iyi anlaşıyoruz ve ortak düşüncelere sahibiz.

- Belarus'un ekonomide gerçekleştirdiği açılımları düzenli takip ediyoruz.

- İkili ticari hacmimiz artış gösterdi. Bu ticaret hacmi 1 milyar dolara yakın... Ülkelerimizin gerçek ticaret hacmini yansıtmaktan uzaktır. Bunu arttıracak adımları birlikte görüşerek arttırabiliriz. Bunu yaparken ticaret dengesini gözetmeyi, kazan kazan politikasını önemsiyoruz.

- İki ülke arasında potansiyelin daha fazla geliştirilmesi için lojistiğin artırılmasında fayda var.

- Gerek otomotiv, yan sanayi, tarım, hayvancılık, lojistik olmak üzere pek çok alanda beraber yapacağımız işler mevcuttur.

- Yarın Türkiye-Belarus İş Forumu'na beraber katılacağız, iş adamalarını dinleyeceğiz, beraber çalışmaları için ne gibi ihtiyaçları varsa birinci ağızdan dinleyeceğiz.

- Bir yandan ekonomik ticari faaliyetler devam ederken, kültürel faaliyetleri de unutmuyoruz.

- Buz hokeyi konusunda iki ülkenin takımları bir maç yapacak, önemli bir faaliyet olduğunu belirtmek istiyorum.

- Milli Kütüphane'ye 1500 kitaplık hediyemiz oldu.

- Belarus'un bağımsızlığının 25. yılında kültürel faaliyetlerini devam ettirmenin iki ülkenin dostluğunu pekiştirmede yardımcı olacağını düşünüyorum.

- Bu faaliyetler vesilesiyle, iki ülke halkının birbirini tanımasında faydalı olacak.

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