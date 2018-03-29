Başbakan Binali Yıldırım, Uluslararası Saraybosna Üniversitesinde düzenlenen programda akademisyen ve öğrencilerle bir araya geldi.
Başbakan Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Ekonomik konuları konuştuk. İki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirecek çok imkanlar var. Son yıllarda turizmde gözle görülür canlanma var. Her geçen yıl bir önceki yıla göre artıyor. Sizleri bu yaz Türkiye'de göemek istiyoruz. Dış politikadaki ana eksenimiz bellidir. Türkiye AB'ye üye olmak istiyor, ancak bunu ne pahasına olursa olsun yapmak istemiyor. Kimliğimizi muhafaza etmek, geleceği garanti altına almak demektir." dedi.
Yıldırım, "Türkiye aslında medeniyet çatışmasını sona erdiren değişik inanç ve kültürleri yüzyıllar boyunca birbiriyle kaynaştıran bir görev yapmış. 600 yıl bu topraklarda yaşayanlar ne dinlerinden ne de dillerinden vazgeçmedi. Son zamanlarda AB ile yaşadığımzı sorunlar var. Bunun sebebi açık. Türkiye bulunduğuu coğrafyada amansız bir mücadele veriyor. Türkiye'nin güney sınırları NATO'nun sınırlarıdır.'' ifadelerini kullandı.
Başbakan Yıldırım sözlerini şöyle sürdürdü:
"Türkiye, Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyor ancak bunu ne pahasına olursa olsun yapmak istemiyor. Müslüman kimliğimizi koruyarak, değerlerimizi koruyarak Avrupa Birliği üyesi olabiliriz. Bize 'bundan vazgeç' diyorlarsa o zaman böyle bir birliğin bize hiçbir faydası olmaz. Terör ve göç Balkanları da Avrupa'yı da istila eder buraları yaşanmaz hale getirir. Türkiye'ye karşı haksız bir şekilde tutum içerisine girmeleri bizi üzüyor. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Türkiye Afrin'de de, Fırat'ta da verdiği mücadele insanlık onurunun mücadelesidir. Türkiye Avrupalı mı, Türkiye Asyalı mı? şeklinde zaman zaman yersiz, gereksiz sorulara muhatap oluyoruz. Türkiye, tarih boyunca medeniyetlerin buluştuğu, coğrafi olarak hem Avrupanın hem de Asyanın bir araya geldiği bir ülkedir. Türkiye aslında medeniyet çatışmasını sona erdiren, değişik dinleri, inançları, kültürleri yüzyıllar boyunca birbiriyle kaynaştıran bir görev yapmıştır."
Başbakan Yıldırım, "Eğer Türkiye bu terörle mücadeleyi vermemiş, yerinden yurdundan edilen milyonlarca insana sahip çıkmamış olsaydı, emin olun ki terör ve göç, mülteci akını Balkanları da Avrupa'yı da istila eder ve buralarda hayat yaşanmaz hale gelirdi. Bütün bu fedakarlıklar ortadayken Avrupalı dostlarımızın bazı marjinal örgütlerin yönlendirmesiyle Türkiye'ye haksız şekilde bir tutum içerisine girmesi de doğrusu bizi üzüyor ve bunu kabul etmek mümkün değildir." diye konuştu.
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