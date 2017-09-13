Başbakan Binali Yıldırım, ATO Congresium'da Belediye Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor:

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Neymiş, SİHA'lara karşılarmış... Niye karşısınız? Yol yaparken alçakça öldürülen işçiler varken sesi çıkmayanlar... Korucuya, polise, askere, jandarmaya gözünü kırpamadan silah doğrultan alçakları teknolojinin imkanlarıyla bertaraf ederken neye karşı çıkıyorsunuz. Bu lafları edeceğinize 'adalet' diye yürüdüğünüz yollarda kimin koluna girdiğinize bakın da öyle konuşun. Bu iftiraları sorumsuzca seslendirenlere yazıklar olsun. Bu devletin parasıyla geçinip utanmadan sıkılmadan hala bu lafları söyleyebiliyorsunuz. Önünüzde iki yol var... Teröre açıktan destek veriyorsunuz. Peki yarın oy istemek için gittiğinizde bu milletin yüzüne nasıl bakacaksınız.