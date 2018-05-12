Başbakan Binali Yıldırım, hafta sonunu geçirmek, bir dizi açılış ve etkinliğe katılmak için bugün Erzincan'daydı. Erzincan'daki toplu açılış töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, ton başına 940 lira olan buğday alım fiyatını yüzde 12 artışla 1050 liraya yükselttiklerini açıkladı.



"Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikalarını birleştirdik"

Turna Çayırı Barajı'nın bu sene tamamlanacağının müjdesini veren Yıldırım, Ballı Barajı'nı yapıldığında gövde yüksekliğini 91 metreye çıkaracaklarını, böylece pahalı sulamanın sona ereceğini, normal sulamaya geçileceğini açıkladı.

Erzincan Şeker Fabrikası üzerine kafaları karıştıranlar olduğuna işaret eden Yıldırım, "Erzincan Şeker Fabrikası ile Erzurum Şeker Fabrikasını birleştirdik. İkisi beraber çok daha fazla kapasiteyle çalışacak. Kardeşlerimize, çok daha iş aş kapısı olacak. Orada 6 ay çalışan kardeşlerimizin de 10 ay çalışması için karar verdik, onu da onayladım. Hayırlı, uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

Yapılan eserlerin Erzincan'a hayırlı olması temennisinde bulunan Yıldırım, emeği geçenlere teşekkür etti. Başbakan Binali Yıldırım, Hacı Ali Akın'ın yaptırdığı bir okulun açılışını gerçekleştireceklerini bildirdi.