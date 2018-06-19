HT Egeli'de yer alan habere göre, Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, seçimin son haftasında mitingler düzenleyerek İzmir’e adeta kamp kurdu. Oyunu da İzmir’de kullanması beklenen Başbakan Binali Yıldırım, bugün sabah saatlerinde gazete ve televizyon temsilcileriyle kahvaltıda bir araya gelerek açıklamalarda bulunacak. Binali Yıldırım, bugün Karabağlar Eski İzmir Pazaryeri’nde saat 20.30’da, yarın ise Buca Forbes Caddesi’nde saat 20.00’de miting yaparak ilçe sakinlerine seslenecek. Başka bir kentteki mitinge katılacağı için 21 Haziran’da kent dışında olması beklenen Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, 22 Haziran’da ise tekrar İzmir’de olacak. Başbakan Yıldırım’ın 22 Haziran’da Torbalı’da saat 20.00’de mitinge katılması bekleniyor. Yıldırım’ın seçimden önceki gün ise sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelmesi planlanıyor.

Foça Tatil Köyü için çalışıyoruz

AK Parti Genel Başkanı Yardımcısı Hamza Dağ, Türkiye’nin ilk tatil köylerinden Foça Fransız Tatil Köyü’nü ziyaret etti, yetkililerden bilgi aldı. Dağ, “Foça Tatil Köyü kapandığından beri yılan hikayesini andıran süreçler yaşadı. Özelleştirme İdaresi Başkanlığımız ihale sürecini başlattı. 2 milyon lira geçici teminat bedelli işletmenin ihalesine 20 Temmuz’a kadar teklif verilebilecek. İnşallah bu işi yapabilecek bir ekip bu ihaleyi alır. Meselenin sıkı takipçisiydik, birçok bürokratik sıkıntıyı aştık” dedi.

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